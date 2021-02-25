【本報訊】財政司司長陳茂波在新一份財政預算案中，提出向失業人士提供低息借貸紓困，但陳昨在電台節目中遭聽眾轟不切實際，又指以失業人士還款能力根本難以負擔，建制派在立法會預算案簡報會亦斥政府拒推失業援助金，更將矛頭直指勞福局長羅致光，批評羅不斷製造貧窮，稱要譴責羅。

陳茂波昨出席財政預算案電台聯播節目時，為飽受批評的「百分百擔保個人特惠貸款計劃」辯護，指計劃為失業市民提供多一個輔助性選項，重申並非取代失業援助，但仍有不少聽眾批計劃不切實際。聽眾葉先生質疑，失業人士即使獲政府擔保，「試想下佢哋已經有經濟問題，銀行根本睇都唔會睇個申請，你（政府）個擔保根本唔會幫到佢哋」，陳指銀行只是協助處理申請文件，根據中小企百分百擔保貸款的運作經驗，貸款申請批核很快，金管局會與銀行商討行政安排，期望防止濫用之餘亦可令申請手續便捷。

建制派藉機大罵羅致光

有聽眾擔心失業貸款要求借貸人首年開始還息，失業人士恐難以負擔。陳解釋，首年還息只是一個承諾，預計經濟年中轉好，就業市場亦會受益，市民有工作就有還款能力。

至於壞賬問題，財庫局長許正宇昨於記者會指，政府暫時假設壞賬率是25%，又稱有關計劃只是輔助措施，失業人士有多方面需要，難有一個措施滿足所有需求。

陳之後到立會就預算案作簡報，建制派藉機狠批拒推失業援助金的羅致光。工聯會麥美娟斥羅任內不斷製造貧窮，質疑「佢（羅）真係醜唔醜嘅呢？」又稱羅以取消強積金對沖「要脅」要求設立失業援助金的勞工界，「我要公開譴責羅致光！」

該會陸頌雄叫陳茂波能否不如羅般「離地、鐵石心腸」並改推失業援助金，陳僅稱：「羅致光多次解釋咗，嗰個係我哋特區政府嘅立場」。

民建聯何俊賢一度「扯火」狠批預算案未令其所屬漁農界受惠，斥陳「唔可以好似暴君咁嘅心態」，須由主持會議的陳健波「打圓場」，着何「唔使咁㷫」。