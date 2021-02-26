武漢肺炎疫情下，各行各業出現裁員潮。新巴城巴繼農曆新年前裁員後，據悉今日再向後勤員工「開刀」，有數十名員工受影響，涉及電腦部、工程部及營運部等，而去年才入職的管理實習生更全組被炒。新巴城巴證實重組管理團隊及架構，過程中需減省84個後勤崗位，若連同月初最少16人被裁，新巴城巴今個月已有100人飯碗不保，是新創建去年8月以32億元出售兩巴後，最大規模裁員。

被裁包括將退休員工 中午通知即日離職

消息透露，新巴城巴今午陸續通知被裁員工到人事部，要求他們即日離職，裁員人數有數十人，主要涉及寫字樓的員工，包括工程部、電腦部、營運部及客戶服務部等。而被裁員工年資有長有短，「有啲就嚟退休都被人炒咗」。

有入職約一年的員工透露，今日下午突然被公司「召見」，並要求即日離開。另有現職員工透露，現時公司士氣低落、人心惶惶，「今日唔知聽日事，隨時聽日都被人炒埋。」

新巴城巴所屬的匯達交通服務有限公司晚上發出新聞稿，指去年月購入新巴城巴後，完成初步業務檢討，顯示公司需要聚焦為乘客提供優質巴士服務，將招聘300名新巴士車長。不過，該公司指，檢討後發現有數個效益未如理想的地方對業務構成直接影響，故需重組公司的管理團隊及架構，過程中需減省 84 個後勤崗位。匯達交通強調，會向受影響員工提供轉職成為巴士車長的機會，並提供所需培訓及支援。

月初已有最少16人被炒

新聞稿又稱，疫情下個別路線客量大幅下跌超過九成，但匯達交通一直投放大量資源以維持巴士服務。匯達交通行政總裁譚利民稱，政府補貼已於去年11月結束，公司正面臨需要立即解決的嚴峻財務狀況，將繼續與政府溝通，尋找解決方法。

新巴城巴早在農曆新年前、即本月初已傳出裁員消息，當時最少有16名後勤員工被炒，包括有20年年資的行政秘書，當時新巴城巴未有否認裁員消息。換言之，若連同月初的裁員行動，新巴城巴今個月最少已炒100人。工會當時批評，新巴城巴在歲晚炒人，十分無情，並質疑公司每日「陰啲陰啲」辭退員工，圖淡化裁員消息。

南區區議員林浩波指，根據運輸署最新2021至2022年度南區巴士路線計劃，署方指因乘客量偏低，建議取消新巴來往中環和海怡半島整條590路線，稱市民可轉為使用鐵路服務或轉乘其他城巴路線；其他如91號線由鴨脷洲邨來往中環新巴、43M來往田灣邨至石塘咀城巴都建議縮減班次，林質疑「cut班次」、「cut晒成條線」或與公司裁員有關，批評署方在未有諮詢區議會的情況下提出相關建議，漠視市民需要。

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