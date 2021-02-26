前年11月30日大批示威者紀念太子831事件，在旺角街頭一帶堵路示威，警方追捕期間拘捕多人。其中18歲青年被搜出藏有士巴拿及索帶，他今承認一項管有非法用途的工具或攻擊性武器罪。主任裁判官羅徳泉特別指出，需要了解被告犯案背後的「紀律上問題」，下令索取多份報告始判刑，其間被告還柙。

現已20歲的被告胡文龍報稱侍應。案情指前年11月30日晚上，數百名示威者沿彌敦道往亞皆老街方向前進並堵路。到凌晨1時許，警員到場追截，示威者四散，多人被制服。被告在砵蘭街與山東街交界被截獲，並遭搜出藏有士巴拿及一包索帶。

辯方求情時呈上多封包括由被告本人撰寫求情信，承諾不會再犯，現職餐廳僱主亦承諾繼續聘用被告。辯方又指從沒有證據證明涉案證物曾被使用，索帶包裝亦未被開封，認為性質輕微，要求輕判。

羅官揚言要了解被告犯案背後紀律問題所在，下令索取感化、社會服務令、勞教及更生中心等一系列報告再作判刑，案件押後至3月19日，其間被告須還柙。

【案件編號 ：WKCC2323/20】

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