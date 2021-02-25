【本報訊】陳茂波聲稱新一份財政預算案各項措施對本港經濟可提振2%，粗略估算電子消費券也可提振0.7%，並指消費券適用於街市。有學者指出，0.7%即額外增約200億元，對整體經濟幫助有限，最終受惠可能是超市。有監察街市組織認為，街市多是中年人和長者經營，加上政府缺乏支援和宣傳，消費券能否在街市廣泛應用成疑。

中大商學院高級講師李兆波指出，「0.7%都係政府估數，要睇啲錢用喺邊度」，由於政府未公佈計劃詳情，暫未知有哪類商戶受惠，「服務業按摩又係咪？幫狗仔沖涼又得唔得？全世界都想爭呢360億，但可能啲錢去晒超市」，結果未必能幫助有需要行業。他又指，「（計劃）360億等於疫情前香港一個月零售業銷貨額，舊年3月疫情最差都係跌咗100億」，提振0.7%即是額外多約200億元，「（經濟幫助）真係比較有限，你當補返兩個月零售業銷貨額畀平時差額」。

長者檔主：冇人教 唔識用

監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音指出，政府早前因防疫籲街市安裝電子支付，但反應非常冷淡，「可能10檔、20檔先得一檔安裝」。街市多由中年、長者經營，而政府提供電子支付支援很少，「都係得短期資助（手續費），檔戶日後要付費，變相一啲都唔吸引」。

姚靈音引述日前到訪楊屋道街市賣玉器年老檔主稱，「完全唔識用，都冇人教」，常到街市買菜的婦女和長者亦同樣感到不便，「去街市買嘢都係急急腳走，畀完錢就走，但電子支付要㩒部機，又要開App，街市根本唔適合用」。政府幾個月前呼籲檔主安裝電子支付避免鈔票播毒已反應冷淡，今次電子支付在街市應用恐怕也無成效。

財庫局局長許正宇則表示，會與支付系統營運商商討手續費事宜。