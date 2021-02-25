【本報訊】一名患精神病婦人昨涉嫌殺夫慘劇，女疑兇一直有覆診服藥，事件再令人關注精神病康復者的支援不足問題。香港精神健康促進會主席陳仲謀醫生表示，根據世衞標準，每一萬名市民要有一名精神科醫生，香港人口約750萬人，按比例應有750名精神科醫生，但本港公營及私營精神科醫生約400多人，根本不符比例反映人手嚴重短缺。對財政預算案增撥1.47億元加強醫管局轄下的各類精神科服務，陳醫生認為相關撥款只是杯水車薪，未能改善有關問題。

診症時間僅5分鐘

根據醫管局資料，2018至2019年度合共約有 25.8萬名精神科病人在醫管局接受治療，其中1.6萬為重症者，精神科醫生對病人的比率是1：51.5，護士比率1：7.2，不過病人多醫生少，患者普遍睇病難，「穩定新症」輪候精神科門診由33至100星期不等，當中新界東可長達近兩年，反映服務嚴重不足。

陳續稱，公營醫院精神科服務嚴重不足存在已久，主要是資源不足，而且公立醫生紛紛轉當私家醫生，惡性循環下，公營精神科醫生工作量越積越重，如普通科門診服務，亦有8分鐘的診症時間，精神病門診服務只有5至6分鐘。

至於案中女疑兇一直有社工跟進，社會工作者總工會理事陳虹秀指，以女疑犯為例，她雖定期服藥覆診，亦無傷人紀錄，但因社工與個案會面時間未必太多，很難察覺異樣。她補充，現時全港24間精神健康綜合社區中心提供社區精神健康支援服務，一名社工要跟進60名康復者，根本不勝負荷。