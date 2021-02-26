去年8月，一輛掛有「華大基因火眼實驗室援港物資」的貨櫃車在中山紀念公園體育館附近卸下物資，令人憂慮政府欲將體育館改建為檢疫場所。中西區區議會主席鄭麗琼及許智峯等多名區議員在體育館外舉行中西區議會特別會議，遭警方阻止並票控。鄭麗琼等五名區議員否認控罪。裁判官林希維將案件押後至4月23日作審前覆核。

被告鄭麗琼（61歲）被票控一項組織受禁群組聚集罪，違反《預防及控制疾病（禁止群組聚集）規例》。她被指於去年8月7日在中山紀念公園體育館外，於早上10時26分身為組織聚集的人，無合理辯解進行受禁群組聚集。

同案另有四名區議員亦被票控違反限聚令，包括葉錦龍、梁晃維、黃永志及彭家浩，四人傳票將與鄭的案件合併處理。據知，許智峯原本亦為被告之一，但今庭上未有處理。

控方指將有8名警方證人，並有3張影像光碟呈堂。

【案件編號：ESS21775、ESFS50034-50037/20】

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