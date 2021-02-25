上期提到在上世紀90年代有一種治療乳癌的藥物面世，名為曲妥珠單坑（Trastuzumab) ，是一種抗體。此藥物是針對細胞膜表面的HER2蛋白(又名受體) ，所以只攻擊HER2型號的乳癌，是第一種被稱為標靶治療的藥物。時至今天，已經有多種攻擊乳癌細胞內不同目標的藥物面世。除了對付佔整體乳癌個案中20%的HER2+型之外，近年更多的發現是針對荷爾蒙受體陽性(HR+)型號的乳癌。此類型佔整體乳癌個案達70%，所以這類別的標靶藥療效是可以影響為數甚多的病者。

若想明白這些針對荷爾蒙受體陽性乳癌的標靶藥是怎樣運作，就必需先了解荷爾蒙受體在乳癌細胞的重要性。正常乳腺細胞在其細胞膜表面，都有兩種荷爾蒙受體(HR)：雌激素受體(ER) 及黃體激素受體(PR) 。細胞受女性體內正常的雌激素及黃體激素周期性的刺激而生長。當乳腺細胞發生癌變時，當中有約七成個案的病者，其乳癌細胞仍然保留此一或二種荷爾蒙受體（ER+或PR+，統稱為HR+）。所以此類乳癌細胞仍會受體內的雌激素所刺激而生長。

在對抗乳癌進程中，其實第一種針對乳癌的藥物，就是在上世紀70年代初已面世的抗雌激素（Anti-estrogen，現已改稱為選擇性雌激素受體調節劑，SERM）：名為三苯氧胺（或泰莫西芬，Tamoxifen）。這藥物附在雌激素受體上，阻止體內的雌激素和此受體結合，以致癌細胞受不到雌激素的刺激，就失去生長能力，慢慢凋謝死去。這亦是當時醫學上革命性的發明。雖然它是荷爾蒙治療法的先驅，其實想深一層，這藥物也可被視為最早的標靶治療。它只瞄準細胞膜表面的雌激素受體，不影響其他沒有雌激素受體的細胞，它的標靶就是荷爾蒙受體陽性的乳癌細胞。因此，它的副作用甚少。此後，陸續有不同種類的荷爾蒙治療藥物面世，如減少雌激素在體內產生的芳香環轉化酶抑制劑（Aromatase inhibitors），促黄體激素釋放激素活化劑（LHRH Agonists），及破壞雌激素受體的Fulvestrant。

荷爾蒙藥物的面世，從研究概念來看可說是最早期的標靶藥，多年來已幫助無數乳癌患者存活。但因為癌細胞可以產生抗藥性功能，有部份病者在服用荷爾蒙藥物一段時日子後，癌細胞並未完全死去，再度生長，病情復發。此時就需要加上最新一代，與荷爾蒙藥一同服用的另類標靶藥了。

香港乳癌基金會網址：www.hkbcf.org

李沛基 臨床腫瘤科專科醫生