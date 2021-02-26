去年8.31襲擊事件一周年，警方於旺角「箍頸」拉跌一名當時懷孕8個月的孕婦，其同行丈夫馮先生和一名姓岑的女途人先後被捕，分別被指涉嫌公眾地方行為不檢和阻差辦公。繼昨日警方決定撤回馮先生的調查，不落案起訴後，油尖旺區議員林兆彬指，岑小姐今到警署報到後亦獲無條件撤回調查，再次證實警方濫捕。

翻查資料，警方於去年12月中上門拘捕岑小姐，當時回覆傳媒查詢時表示，去年8月31日晚一名男子在亞皆老街附近向警方叫囂，該男子被捕期間，一名女子懷疑以手推開警員，涉嫌阻礙警務人員執行職務。

事隔2個月後，警方終於撤回所有調查。林兆彬引述岑小姐指，今早到警署報到後已獲無條件釋放，退回2,000元保釋金，警方已撤回調查，案件終告完結。

林指，岑當晚只是路見不平，見孕婦被警員拉跌在地，緊張其安危才上前與警員理論。而事實證明，警察慣常以濫捕手段威嚇市民，直至證據不足才收手，「拉完你就算入唔到罪，一連串報到、保釋嘅程序，其實已經嚇到你，煩到你下次唔敢再幫人，見到啲唔公義嘅事，都唔敢上前去講幾句」。

被問到會否向警察投訴科跟進事件？他指，經此一役，岑希望低調處理事件。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！