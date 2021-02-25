特區政府新一年的《財政預算案》發表，政府就說財赤嚴重，估計未來五年都會錄得赤字，因此將緊縮開支；而行政會議召集人陳智思更重提，社會是時候要討論擴闊稅基及稅種，要對市民開徵新稅，即隨時包括被譏為「全民萬稅」的消費稅等。

被嘲為「水不回、稅不退、租不免」，這些往年為維穩而做的開支，今年當然不會再有，財政司司長陳茂波早前更打開口牌，預告要「睇餸食飯」、「難免選擇有限」。然而這種思維的方式，正落入了政府自我設限所製造出來的困局——明知財赤及未來幾年經濟都未能樂觀，那麼為何要堅持興建那些以千億計的基建，如三跑，甚至近萬億的明日大嶼呢？如果連政府的日常開支，以至支援市民避免失業，或防止小商戶倒閉都做不到，到時那些基建又供誰去使用？其市場靠誰去支撐？

武漢肺炎重創了全球的旅遊與航空業，例如香港的遊客減幅就達99%。即使有疫苗，以目前進度而言，全民免疫談何容易？就算疫情改善了，但疫情或已永久改變旅遊模式，各國對遊客檢疫的限制相信會維持一段長時間。在這前提下，三跑還有必要嗎？超支埋單近1,500億元，而2024年落成時，隨時疫情仍未結束。

至於隨時上萬億的明日大嶼，就更是會耗盡香港財政儲備的黑洞了。對市民就說要「睇餸食飯」，然後錢就倒落大海，對目前面對失業、經濟困難的市民來說有說服力嗎？更何況目前政府財政的壓力，已不是疫情之前，去幻想可靠未來增長或經濟好景就得以「解決」。

沒理財原則的自相矛盾

疫情的影響恐怕幾年都不會消散，而中國與各國之間的關係更陷入了幾十年來的低谷，如英國外交部近日更把介紹香港為「國際金融中心」的字眼刪去，由國安法等政治打壓所帶來的移民潮可大可小，不去穩住基本民心，而繼續窮奢極侈去建大白象，豈不是捨本逐末？

因此政府目前首要的問題，不止是「頭痛醫頭」，在甚麼「睇餸食飯」的條件設限去「派糖」，而是放棄那些大而無當的大工程，立即為未來幾年的財赤做準備。目前政府為了維穩，既不敢完全「不派糖」，於是就搞出四不像的預算案，包括5,000消費券之類的補貼，既買不到民心，又減不了財赤，而且還要繼續增加其他不必要開支，如警隊與國安等，其後果恐怕就是之後的開徵新稅與加稅，市民隨時倒蝕——「贏粒糖、輸間廠」。

從政府提高股票印花稅三成，即可見政府「求財若渴」的心態——當美國、日本、新加坡都沒有印花稅，香港卻反其道而行加了0.13%，而預期所能帶來的額外收入只有區區的120億——比起新增的國安開支80億，加上警隊開支增長的18億，就幾乎花光了，說明只要政府減少非必要的開支，根本就不需要這些新稅，更不會為港股投資者「趕客」。

至於涉及360億的5,000元消費券，其行政費用已高達六億，要分五期叫市民每次小額消費，絕對和限聚令及保持社交距離自相矛盾。早已有不少專家指出，即使市民打了疫苗，仍會受感染，而且個人衞生與社交距離仍需維持，因此消費券派發之時，是否確定會取消限聚令？還是叫人一邊消費，一邊被限聚？這種政策不但繁瑣，更隨時引人犯「聚」。

從政府一邊派錢一邊加稅，一邊大花筒建大白象，一邊擔心財赤，即會質疑究竟政府目前還有甚麼「理財原則」；一旦他日「擴闊稅基」如搞消費稅，那到時又是否要擔心打擊消費呢？從政府不斷提出一些自相矛盾的政策與論述，香港就有如一艘失控的鐵達尼，正一頭撞向冰山，災難就在眼前。

林忌

時事評論員