前年10月13日各區開花，爭取五大訴求，其間兩男兩女被控非法集結，當中一名14歲女生今天認罪，另一項在公眾地方管有攻擊性武器罪則獲撤控。案件隨即轉往少年庭進行求情。主任裁判官羅徳泉多次追問辯方有關被告老師的求情信，謂：「我關心係（信件）有幾咁真誠。」

四名被告依序為12歲女學生、14歲女學生、男子王釗鴻（23歲）及電器技工陳錫華（57歲），四人全部被控當日在荃灣南豐中心外參與非法集結。除14歲女生外，其餘被告均否認控罪。案件押後至4月12日作審前覆核。

案情指當日逾百示威者手持雜物磚頭，在上述路面聚集堵路。警方到場驅散時，示威者四散，蒙面的女被告被制服並拘捕。警方在其背囊搜出面罩及手套等多件防具，警誡下她不作回應。羅官隨即應辯方要求，將案件轉往少年庭處理。

辯方求情指，案中發生的暴力情節與被告無關，集結時間亦短，又指被告犯案只因一時誤入歧途，對事件已非常後悔，對自己亦有反省，希望重新開始。

辯方又向法庭呈上多封包括被告老師在內撰寫的求情信。羅官多次追問辯方：「老師作為師長，事發前有冇提醒被告？……如果冇，而家事後講點樣支持，咁樣算唔算真誠？」羅官謂：「我關心係（信件）有幾咁真誠。」

辯方隨即向被告查問，回應羅官指師長曾提醒被告「社會好亂，唔好出去做犯法行為」。最終羅官並無示意是否接納求情信內容，只下令先索取感化及社會服務令報告，再作判刑，其間被告獲准繼續保釋，案件押後至3月19日判刑。

【案件編號：WKCC3737/20】

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