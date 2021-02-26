尖沙嘴K11 Musea一樓食肆名潮食館今日多6人確診，連同初步確診個案，已有約30人中招。根據政府「安心出行」網站資料，如曾與確診者在相若時間到訪同一場所，用戶會收到通知，惟有曾到訪餐廳並有安裝「安心出行」的食客至今仍未收到任何通知。副政府資訊科技總監黃志光回應時，死撐程式至今已發出逾2,400個感染通知，又說有朋友曾到過K11，亦收到通知。創新及科技局局長薛永恒稱，使用者要和確診者大約同一時間在同一場所出現過，才會收到「安心出行」通知。

黃志光在疫情記者會上表示，關於尖沙嘴名潮食館爆疫，當中有14人有使用「安心出行」程式。而黃又指，自己有朋友都有去過K11商場，故亦有收到通知。黃表示，程式至今已將確診人士去過的48個地方透過程式通知市民，程式至今已發出逾2,400個感染通知。他又指，「安心出行」程式現時的下載量已超過296萬次。

薛永恒：要同一段時間出現才會通知

創新及科技局局長薛永恒下午出席《財政預算案》措施記者會時指，今次的個案有不少確診者有使用「安心出行」，從而協助到衞生防護中知道出行紀錄，但「安心出行」的紀錄在使用者手機儲存，當局沒有中央系統備存市民收到感染風險通知的數字。

研是否將程式擴展至強制檢測

對於有食客反映未能收到通知，他指「安心出行」的使用者要和確診者大約同一時間在同一場所出現過，才會收到「安心出行」通知，今次個案是因強制檢測令涉及的到訪時間，超過確診者到涉事場所的時間所致，例如確診者在18、19號該餐廳，強檢涉及的到訪時間去到24日。他稱，當局會持開放態度，檢視「安心出行」是否要擴展至強檢層面。

他早上在商台節目又提到，衞生防護中心會專業判斷，界定在某一時段曾到訪的人士，才會收到通知，而「安心出行」原本設計，並非提醒須強制檢測的人士前往採樣。

對於應用程式下載量被揭有「篤數」之嫌，他稱絕大部份都是本地下載，相信約2至3%用外國手機下載的都是港人，只不過是他們用了外國的應用程式商店，重申絕無付款給第三方協助「篤數」。

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