今次中招的90後飾品店店主Max經營網店近10年，她指騙徒通常在小店最繁忙的時間下手，看準店主無暇核數，便發來入數紙乘機蒙混過關。她又指，綜合多宗騙案遇騙中招的多數是黃店，「佢專揀一啲有相當政治立場嘅舖頭，藉住大家唔敢去報警而去做呢啲嘢。」

Max透露，曾收到客人的「成功交易紀錄」截圖，最後竟收不到錢。皆因個別銀行的手機應用程式，提供轉賬及轉數快兩個選項。若用戶以轉賬形式過數時，誤輸入收款人的轉數快賬號或電話號碼，而非戶口號碼，交易便會失敗，但網頁仍會跳至成功交易的頁面。

空頭支票入賬呃出貨

「當銀行識別到唔係一個戶口（號碼），佢會彈返啲錢比客人，但客人會拎到一張已經接納你嘅指示嘅截圖」。若店主沒有再檢查銀行戶口，見圖就出貨便會中招。

Max指，另一個陷阱是支票，她指經驗之談是客人入了票亦不代表商戶收到錢，「入票第二日銀行戶口才見到個數，但啲錢係不可動用資金，銀行要一個工作天先可以將錢入落你戶口」。若對方在銀行處理期間轉走戶口的錢，便會變成不能兌現的空頭支票。

Max續稱，曾聽聞有商戶以支付寶收款，系統顯示交易成功但卻仍是收不到錢，「真係唔知點解，可能係軟件問題，可能咁啱網絡嘅問題或機件失靈」。商戶致電支付寶公司詢問，對方亦未能解釋原因。