【本報訊】本港昨新增13宗確診個案，當中五人屬尖沙嘴商場K11 MUSEA食肆「名潮食館」的食客，另有三名員工初步確診，累計11名曾在名潮食館逗留人士染疫。有食客更曾在傳染期到訪多間餐廳，有專家擔心已存在社區傳播，建議擴大強制檢測的時間範圍。

連同前日公佈的首名確診患者，名潮食館的總確診個案增至六宗，昨再多五人初步確診，其中兩人為食客，2月19日到訪該食肆用膳。換言之，共有五名食客19日到名潮食館享用午膳後確診。

梁子超促推前強檢時間

最早發病的41歲男患者居於元朗尚豪庭一座，2月21日發病，較18日到訪餐廳兼首名確診的61歲婦人早一天發病。該男患者在尖沙嘴中心上班，曾與同事19日到名潮食館午膳，同枱兩名同事亦染疫，他們分別報稱居於將軍澳維景灣畔16座、將軍澳九龍東智選假日酒店及荔枝角泓景臺。

根據衞生防護中心的疫廈名單，該名41歲男患者傳染期分別到訪四間餐廳，包括元朗形點I北京樓、馬祖台灣養生湯麵館、荃灣如心廣場商場2期湊湊火鍋．茶憩，以及海之戀WM Café & Bar。另一名61歲男確診者更在傳染期到訪過六個地點，包括大角嘴金家樂茶餐廳、奧海城糖心軒及大家樂。

名潮食館的母公司為MING FAT HOUSE LIMITED，資料顯示董事為貝祖榮，其家族經營在港有多間分店的百樂潮州酒樓。政府前日已發強檢令，本月18日至24日曾身處名潮食館的人要強檢。防護中心表示，部份確診食客互不相識，估計該餐廳內出現傳播，特別呼籲19日中午12時至下午3時到訪者盡快致電中心熱線，以便進行追蹤工作。

呼吸系統科專科醫生梁子超指出，多名不同枱食客確診，代表持續傳播現爆發，估計確診員工或成病毒傳播源，建議食客強檢時間範圍應推前至2月16日開始。

梁認為政府應加強檢測能力，讓服務業員工當有病徵時盡早檢測，「現時派樽後要等七日先有結果係不能接受」。梁又指防護中心昨應召開記者會交代，「𠵱家只有局部消息，公眾唔能夠掌握自己嘅風險，公眾遲做檢測就會令社區傳播加劇」。

何栢良：應閃電式攔截

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨在電台表示擔心社區已產生傳播，建議政府「閃電式」攔截傳播，善用「安心出行」及食客留下的紀錄，主動追蹤到訪者，否則後患無窮，更令經濟等各方面「傷上加傷」。是次爆發能測試安心出行是否發揮作用，但如果有走漏，或會影響市民對安心出行的信心。