中文大學校方昨（25日）晚宣佈，因候任學生會內閣「朔夜」言論或違《國安法》，及對大學作失實指控，下令暫停中大學生會幹事於校內各委員會的職務，以及要求學生會註冊為獨立社團或公司等。中大校方至今仍未解釋作出決定的法律依據。

有律師指出，當中至少有兩項決定或與法律相牴觸，包括暫停中大學生會長在法例訂明下屬教務會當然成員的職務。認為「朔夜」若作出司法覆核，舉證責任將落於中大一方。

本報就校方作出決定之法律基礎、「朔夜」所被指違《國安法》或詆毀學方的言論，以及會否收回學生會設施等，已向中大查詢，惟至截稿前仍未有回覆。

《中大規程》訂明學生會會長屬教務會當然委員

律師莊耀洸指出，根據《香港中文大學條例》附表1的《中大規程》第14條，訂明中大學生會會長屬教務會的當然委員，認為如校方決定「暫停」其委員會職務，或會與法例相違背，有條件可提出司法覆核挑戰決定。

莊續指，校方昨晚（25日）在聲明中，並沒有就「暫停職務」訂立限期，以及解釋其權力來源，故難以判斷校方的法理依據是否充份，但強調中文大學身為法定大學，作決定前有責任提供充份理據、公平程序，以及予學生會充足回應，「咁大件事，唔係可以簡單傾完就算，一定要有清晰程序」。

學生會屬中大架構 有關改動須先諮詢持份者再由校董會決議

此外，中大校方同時亦要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。莊耀洸稱，《中大規程》訂明中大「可」設有學生會，意味着設學生會並非強制要求，「即係可以唔成立」，故校方有關決定未必違法。

惟莊指出，《規程》同時訂明學生會章程須經大學校董會批准，若會章由校董會審批，正反映學生會屬中大架構之一，須先諮詢持份者，再由校董會作決議案才可改變其地位。

他又質疑，如中大學生會註冊成社團，並自負責任後，是否仍須向校董會提交章程；但同時若未有向其提交章程，卻又違反《中大規程》，變相自相矛盾，更或會觸發修例。

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