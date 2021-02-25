《財政預算案》出爐，焦點不外乎是電子消費券、加股票印花稅連累跌市，但留意陳茂波「做咗乜嘢」外，或者看看他「冇做乜嘢」更重要。今年整份預算除了大灣區青年就業計劃，對青年的支援接近零。當青年失業率持續超過10%，政府不推失業援助金，卻叫失業人士去借錢，匪夷所思。他不救市不救人，將重點放在「救國」，維護國家安全費未來數年高達80億元，只稍為低於採購疫苗計劃預留費用。可見國安法下新香港的未來，不是年輕人，而是取用公帑不受法律規限的國安公署。

以往預算案常被批「救市唔救人」，今次就連支持企業、提振經濟的措施也乏善可陳，講多過做，更糟的是連難得不太受疫情影響的股市，陳茂波也要「搞一搞」，自作聰明地上調股票印花稅，惹來財金界圍插，因消息觸發港股單日蒸發1.9萬億市值，即使其後回升，但市場氣氛已被打散。

至於5,000元消費券，理論上也算救市一着，但效率龜速的政府至少要半年後才實行到，屆時有多少公司撐得住也不知。當中最受惠的明顯是電子支付工具營運商。派消費券取代派現金，普羅市民當然不滿，長者基層去菜檔買餸是否用得着也成問題，更令人氣憤的是今次又搞一個新系統，又一次花數億元行政費。

青年只能去大灣區圓夢

財赤下薪俸稅減免、公屋免租等縮水無可厚非，但失業率達7%，創17年新高，有建制派也叫政府撥150億元作失業援助金。陳茂波卻無動於衷，只化身「財仔」叫失業人士去銀行借錢，由政府做擔保，最多八萬元。

然而，預算案的差劣，絕不止於此。細心一看，203個段落，提及青年的措施少得可憐，回看18/19年度，有預留25億元成立學生活動支援基金、10億元支持青年發展委員會工作；19/20年度也預留160億元專款供大學增建或翻新校舍、添置科研設備；上年好歹也有一段講青年創業，並提及人才是社會寶貴資產，希望讓年輕人發揮所長。但今年是「研究利用貿發局平台，協助創業青年推廣原創產品」、「把資助大學生參與創科短期實習的先導計劃恒常化」。

預算案還有甚麼關青年事呢？就是上月已推出的大灣區青年就業計劃，開宗明義目的是要青年更深度接觸內地就業市場，親身體驗內地生活文化和把握事業機遇。然後陳茂波在68段有幾句廢話：「我會增撥資源促進文化和創意產業發展，讓青年人有更多就業和創業機會，發揮潛能，實現夢想。」

陳茂波的意思應該是青年的夢想只能在大灣區，或者加入國安也可以。大家也看到，今次預算案最大「亮點」是80億元的國安開支，此款項並不屬於年度核准預算，附註指根據國安法，只要經特首批准，財政司長就應支付國安開支，更列明撥款不受香港法律規限。這個數目相等於整個政府2021年度開支預算1.2%，而採購疫苗計劃也只留84億元。

有報道引述消息人士指，80億元開支是一筆過款項，將來用完後政府可再撥款，但不會透露細節。無限額、無詳情的開支，擁有至高無上的權力，這不是很多人的夢想嗎？在新香港，大孖沙也要排隊發聲支持港澳辦主任夏寶龍的「愛國者治港」論，國安是頭等大事，掌管國安事務，比這些有錢的愛國富豪更有權勢。所以，活在這個城市的眾生，除了國安人員，誰敢說自己是一等公民？

當愛國等如愛黨，群魔在亂舞，無力感充斥是可理解的。不過，既然留守香港，且像《狂舞派3》最後一幕般，盡力在殘破之地拚命起舞、抗衡、掙扎，撐到最後，推土機將這裏夷平，變成愛國者治下的廢墟，也算無憾。

無道

自由撰稿人