【7.28上環暴動案】

【本報訊】前年7.28⽰威者與警方在上環爆發衝突，23人被控暴動昨續審。控方庭上執意要求警員證人比對片段中兩個前臂箍着浮板人士的特徵，多名辯方大狀反對，直言控方不是指該兩人是被告，做法不恰當兼浪費法庭時間。惟法官陳仲衡認為與案有關，更兩度喝令辯方大狀「坐低」，指辯方浪費法庭時間。

指片中「浮板人」與案無關

控方昨播放涉案地點附近後巷的閉路電視，顯示有人向西邊街搬出膠圍板、有黑衣人交談，其後出現一名右前臂箍着黃色浮板的人。控方要求當日指揮官吳智偉辨別該人與早前德輔道西的「浮板人」有何相似及分別。

陳官稱由證人認出特徵沒有證據價值，但同意「只用佢隻手圈出嚟」。辯方質疑，控方不應浪費法庭時間引導證人作辨認及截圖，陳官聞言叫辯方大狀「坐低」，大狀欲再解釋反對理由，陳官則謂：「坐低！第二次！𠵱家係你浪費法庭時間。」

控方其後逐一指出「浮板人」七項特徵，包括黃色安全帽上有黑色痕迹、浮板有紅色英文字等。其間再有辯方大狀反對，指控方花費極多時間指出該「浮板人」特徵，但又不是指控他為本案任何被告，與案無關。陳官未待控方回應便謂：「如果呢個係暴動案，呢個人又係參與暴動，係完全可以㗎喎。」控方補充，此人遊走後巷及西邊街搬物資，顯然與他人有共同目的。

吳在盤問下指，西邊街大部份人是群眾，但不排除有激進示威者混入，指警方拍攝到有激進示威者出現在西邊街，亦有人叫「罷工」等口號；吳同意西邊街群眾的氣氛「較平靜」，其後補充指，激進示威者「可以到西邊街做哨兵」，辯方反對他作揣測言論，陳官最終剔除有關證供。審訊今續。

案件編號：DCCC871/19