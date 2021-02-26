尖沙嘴K11 Musea一樓113A號名潮食館，今日（26日）再多12人確診，包括5名食客、1名食客的密切接觸者、5名員工及1名員工的密切接觸者，累計11名食客染疫，另初步確診亦有11人，累計群組30人染疫。病發源頭疑是一名清潔工，主要負責清潔餐桌及回收碗碟。該名員工曾於14日下班時接受病毒檢測，結果是陰性；18日出現咳嗽，翌日上班至下午4時，目前情況危殆。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，疑是源頭的員工有咳嗽及發燒的病徵，可能是飛沬傳播的風險較大，即使桌與桌之間有隔阻，但一旦有超級傳播者經過、或空氣中有飛沬，仍有機會受感染。中心已要求當日中午曾到訪有關食肆的食客致電1823，並要求餐廳提供無用「安心出行」的客人入內時的手寫記錄。當中8人已送往檢疫或部份人已經確診，暫有17人送往檢疫中心。

翻查手寫到訪紀錄 8人送檢 部份人已經確診

爆疫的名潮食館，今日（26日）再多12人確診，包括5名食客、1名食客的密切接觸者、5名員工及1名員工的密切接觸者，累計11名食客染疫。1名食客曾在18日在該餐廳用膳後確診，10名食客在19日用膳後確診。工作人員方面則有5名工作人員及3名密切接觸者確診。另初步確診亦有11人，包括7名食客、2名密切接觸者及2名工作人員，累計名潮食館群組共30人染疫。

張竹君指，共有76名食客曾在19日到名潮食館食午餐，昨日已發稿要求曾在此日中午到訪有關食肆的食客致電熱線1823，暫接獲有9人來電，均被送往檢疫；衞生署亦已要求餐廳提供無用「安心出行」的客人入內時的手寫記錄，共有十多張，當中8人已送往檢疫或部份人已經確診，暫有17人送往檢疫中心。

清潔工CT值18 14日病毒檢測曾呈陰性

張竹君表示，名潮食館的病發源頭疑是一名清潔工，主要負責清潔餐桌及回收碗碟，CT值是18，即病毒量高。員工曾於14日下班時接受病毒檢測，結果是陰性；18日出現咳嗽，翌日上班至下午4時，其發病期及上班日期都肳合源頭因素。張竹君指，雖然清潔工有戴口罩，但始終是密室，未必100%防止到，加上她當日有咳，懷疑空氣中或殘留飛沫導致傳播。

張竹君指，因患者情況危殆，暫未能問到其與客人的接觸；連同初步確診個案，名潮有8枱食客中招，該餐廳1樓擺放7張枱、地下約有10多張枱，食客主要在地下用膳，他們之間距離較近，相信已出現超級傳播。

張竹君指今日確診的人士加上初步確診的人士約涉及8枱客人，但有部份食客是由公司找到，除個案外亦有人被送去檢疫中心，所以仍在點算確實數字。張又指名潮食店的清潔工、傳菜員、樓面、廚師、主管、兼職員工及經理當中有十多位人士已被送往檢疫中心。

要求19日中午到訪食客致電熱線1823

張竹君指，共有76名食客曾在19日到名潮食館食午餐，昨日已發稿要求曾在此日中午到訪有關食肆的食客致電熱線1823，暫接獲有9人來電，均被送往檢疫；衞生署亦已要求餐廳提供無用「安心出行」的客人入內時的手寫記錄，共有十多張，當中8人已送往檢疫或部份人已經確診，暫有17人送往檢疫中心。

她指，目前得知確診個案涉及地庫7枱客人。她表示桌與桌之間即使有隔阻，但一旦有超級傳播者經過、或空氣中有飛沬，仍有機會受感染。張解釋，戴口罩的確能減低被傳播風險，但處於密室環境中有人咳嗽的話，飛沬可能會存於空氣當中，食客便有機會受到感染。所以大約76個食客有與個案相關。

有可能已出現超級傳播

對於為何選擇19日午飯時段的人士作檢測，張竹君指，因為懷疑是源頭的員工18日並沒有上班，而最後工作日為19日，張指該員工16名17號應沒有上班。19號有上班，因此能解釋到為何19日曾光顧的食客有多宗個案。而18號的一宗個案，則暫時與19號相連計算同一群組。

由於食肆有第一宗個案出現時已作數次深層清潔，因此張竹君認為不會在食肆找到病毒。但張指食肆地下有十多張餐桌，餐桌的擺放的位置亦互相接近，大多數食客又在地下進食，有可能已出現超級傳播的情況。

新增名潮食館確診個案

●第10929號個案：54歲女子，居於何文田愛民邨衛民樓，2月23日開始發病。

●第10932號個案：70歲女子，居於何文田君頤峰2座，2月22日開始發病。

●第10937號個案：48歲男子，居於石硤尾邨22座，2月24日開始發病。

●第10938號個案：57歲男子，居於石硤尾邨美薈樓，2月21日開始發病。

●第10939號個案：42歲男子，居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，沒有病徵。

●第10940號個案：43歲女子，居於灣仔熙華大廈B座，沒有病徵。

●第10941號個案：67歲女子，居於荔枝角美孚新邨8期百老匯街122至124號，2月22日開始發病。

●第10942號個案：72歲男子，居於秀茂坪邨秀康樓，2月18日開始發病。

●第10945號個案：55歲女子，居於秀茂坪邨秀康樓，2月22日開始發病。

●第10948號個案：57歲男子，居於東涌裕泰苑B座，2月22日開始發病。

●第10950號個案：59歲女子，居於大角嘴維港灣7座，2月24日開始發病。

●第10951號個案：25歲女子，居於大角嘴維港灣7座，2月25日開始發病。

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