【本報訊】食肆群組爆發令食客人心惶惶，惟政府未能急市民所急，疫廈名單資料缺失，僅列一名食客曾到訪爆疫食肆「名潮食館」；有食客按政府要求以「安心出行」留紀錄卻無獲通知，質疑程式無助追蹤或抗疫。

政府日前對名潮食館發強檢公告，呼籲食客盡快檢測。從事貿易的李先生本月20日曾到訪該餐廳，亦有以安心出行留紀錄，惟至昨日仍未收到任何通知，亦沒有政府人員致電要求檢測，質疑程式無助追蹤或抗疫，「以為間餐廳出事會通知我，原來唔會，都唔知嘟嚟做咩，以後都唔會用」。

李先生表示會自行到社區中心檢測，「如果有人唔睇新聞點算？要中嘅五分鐘都中咗」。

嬰兒檢測無門

另一位名潮食館食客在社交媒體發文表示，其10個月大的嬰兒未能吐出深喉唾液，欲改為以糞便樣本瓶替嬰兒採樣檢測，卻慘變「人球」，不同部門相繼推搪責任，未協助她拿取樣本瓶，「武肺都咁耐，𠵱家都冇指引合理咩，唔好彩我真係中咗招，不停咁撲樽傳染到人係唔係你負責？ 」

衞生防護中心的疫廈名單亦再現缺失，名潮食館群組首名確診者周三確診，但同日未見疫廈名單中有顯示名潮食館資料。至昨晚，中心也僅列出其中一名確診食客曾到訪該處。

油尖旺區議員朱子洛表示，為街訪整理疫廈名單時，發現更新緩慢情況時有發生，十分無奈，明白中心或人手不足，「唔夠人咪加緊急職位，當預算案比國安、警察嘅開支咁多嘅時候，係咪反而忽視咗呢啲民生開支呢？」