【本報訊】根據控方開案陳詞，當不少於50名白衣人走入元朗站大堂聚集在閘外時，同時有約100名大部份是黑衣人的人士聚集在閘內。但首名作供的受害人昨強調，閘內聚集市民只有約20名，那些人是「市民」，其中黑衣人佔「一半都冇」，更有街坊告訴他，白衣人「着咩顏色衫都會打」。

穿不同顏色衣服

控方早前開案陳詞指，在晚上10時48分、即證人A開始直播前一分鐘，不少於50名白衣人走入元朗站大堂聚集在閘外，同時約100名人士聚集在閘內，當中大部份為黑衣人，此段陳詞從未以「市民」稱呼閘內人，閘內人數目多白衣人一倍。但從證人A直播片段所見，現場市民穿不同顏色衣服，有人穿黑色上衣，但未見有大量黑衣人。當中有人高喊：「唔好走！黑社會！唔好走！黑社會！」

A昨供稱，案發當晚10時25分，他與妻子在南昌站登上西鐵列車，10時43分抵達元朗站，在車上看見對面往紅磡站方向的月台有約10名穿白衫的中國籍男子，部份人染金髮，當中有人挨着自動扶手梯的玻璃圍欄，有些人在㩒電話。有街坊在月台向乘客透露，樓下大堂有人打人，「着咩顏色衫都會打，話如果可以嘅話唔好喺度落車，盡量搭返屯門」。

惟A與妻子在列車等了幾分鐘仍未開出，認為「一定有其他原因令架車開唔到」，於是二人嘗試沿大堂往輕鐵站離開，當時月台上的白衣人尚未有其他舉動。A於10時49分在大堂開始用電話直播襲擊事件，控方在庭上播出片段。當主控周天行問及影片細節，A多番強調在場市民「唔係所謂嘅『黑衣人』，有粉紅色衫，亦都有間條」。A供稱當時穿黑衫的市民不足一半，閘內市民約有20人，範圍內所見的白衣人接近30人。