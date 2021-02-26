警方去年在旺角警署調查16歲男生涉於去年8月31日非法集結的案件，男生指自己案發時與同學晚飯，惟警方向其同學調查後，發現男生疑說謊。男生未被落案起訴非法集結，卻先遭控以一項誤導警務人員罪，今日在西九龍裁判法庭提堂。案件押後至4月13日再訊。

被告為16歲盧姓男學生，被控一項誤導警務人員罪，控罪指他於去年9月28日在旺角警署接見室3號明知地提供虛假資料，企圖誤導偵緝警10354，亦即聲稱他於去年8月31日晚上與一名廖姓同學在旺角區晚餐；但事實上被告並沒有在上述日期與上述的廖姓人士晚餐。

控方指已準備好答辯，但辯方申請押後案件，以待索取文件及給予法律意見。控方不反對被告保釋，惟要求施加額外的保釋條件。主任裁判官羅德泉批准被告以2,000元現金保釋，同時須居於報稱地址、每晚10時至翌早7時宵禁，以及不可接觸控方證人。

據了解，被告曾遭警方以非法集結罪名拘捕。警方及後向廖姓朋友調查，發現沒有被告所稱的事，其後再次拘捕被告。至於男生所涉的非法集結罪則暫未落案起訴。

【案件編號：WKCC763/21】

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