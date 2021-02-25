上周六，北京當局為已故中共中央主席、總理華國鋒誕辰100周年舉行高規格紀念座談會，除了王滬寧和韓正兩名政治局常委，毛澤東孫子毛新宇、劉少奇之子劉源也有出席，引起外界猜疑，習近平為甚麼忽然記起幾乎已被徹底遺忘的華國鋒？不少人認為，這跟習近平與紅二代正在惡鬥、藉着紀念座談會向部份紅二代示好有關。

華國鋒是毛澤東之後的第二位黨主席，在毛澤東臨終前獲「你辦事、我放心」手諭，被確認為毛的繼承人，卻受到毛遺孀江青等人挑戰。華國鋒在毛死後不足一個月，聯同老帥葉劍英等黨軍元老發動「懷仁堂政變」，以開會名義分別將江青等人召至中南海懷仁堂，逐一將其拘禁，並宣佈粉碎「四人幫」，華國鋒自始成為中共中央主席、中央軍委主席兼總理，被喉舌宣傳為「英明領袖」。可是，華在位四年多就在權鬥中被鄧小平擊敗，黯然下台，從1980年代到2008年去世基本在公眾視野中消失，他的路線也被改革開放取代。

習近平反常地紀念一個已被遺忘的領袖，當然跟其永續大計有關。華國鋒的兩大特點，應是習要紀念他的主要原因。其一是對黨的忠誠，王滬寧表示，「紀念華國鋒，就是要學習他黨性堅定、對黨忠誠的政治品格」。所謂對黨忠誠，無非就是對領袖、對毛澤東忠誠。華國鋒在繼位後曾有名言「凡是毛主席作出的決策，我們都堅決維護；凡是毛主席的指示，我們都始終不渝地遵循」，也就是後來被鄧小平批判的「兩個凡是」，對毛的愚忠，在經濟民生已瀕崩潰仍不思進取。可是，這種愚忠的黨員品格恰恰就是目前習近平最需要的。

進一步打擊鄧家勢力

其二，進一步打擊鄧小平的殘餘勢力。鄧小平的政治遺產，除了改革開放，更重要是取消黨內終身制（凡年滿70歲都要退位）。這種權力交接制度，正是防止一人獨大的黨內獨裁，這又是對習永續的一大絆腳石。

習近平不喜歡鄧小平、習家與鄧小平家族交惡等已公開，這既是緣於意識形態相悖，鄧的一些主張對其永續造成掣肘，還有父輩間的恩怨。改革派元勳的習父習仲勳，因同情及支持被迫下台的中共總書記胡耀邦而開罪鄧小平，被鄧打壓貶謫，退休後避居廣東珠海及深圳，自此兩家結下仇怨。習近平近年打擊鄧家，鄧家商業帝國安邦集團被瓦解，其孫女婿吳小暉更鋃鐺入獄。

事實上，習與鄧家及部份紅色家族關係近年轉差，除了實際利益，更多是對永續的分歧。這些紅色家族大多是改革開放得益者，在鄧的輪流坐莊安排下，各大勢力均有機會做「造王者」。可是，習廢除這個接班安排，利益就只會集中在習家及其親信手上，再過多十年八年，原本在改革開放時代呼風喚雨的紅二代、太子黨等權貴家族很可能就會被時代淘汰，他們豈會袖手旁觀，任由習近平永續呢？

紅二代及太子黨最大優勢只是血統和道統。他們父輩有份打下這個紅色江山，並為改革開放鳴鑼開道，似乎就有權力去捍衞這個江山、有責任反對習重回毛澤東時代的舊路，習對此無可奈何，本想拉一派打一派，但整肅官場多年後，政敵固然被清剿，盟友也所剩無幾，再難找到有份量的人應付紅二代官二代的挑戰。於是，藉着紀念華國鋒，召集更正統的紅二代，包括毛澤東及劉少奇的後代與會，形同替習站台反擊那些紅色家族的批評。

華國鋒不僅受鄧小平「迫害」，更是毛澤東直接繼承者，有道統上正當性。習近平近日要求全黨學習黨史、樹立正確黨史觀，「正確認識和科學評價黨史上的重大事件、重要會議、重要人物」，而華國鋒是毛去世後的領袖，是無論如何也繞不過的重要人物，他要正確學習黨史，必須填補這段歷史及重新評價華國鋒。

中國歷史是由勝利者書寫，這部黨史更是由掌權者書寫，而且從毛澤東到鄧小平都改寫多次，今日進入新時代自然又要有所增減了！

潘小濤

資深傳媒人