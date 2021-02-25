【本報訊】中大學生會周三選出新任幹事會內閣「朔夜Syzygia」，校方旋即宣佈採取各種打壓手段。校方發出「嚴正聲明」，以當選內閣言論可能違法為由，決定暫停為學生會代收會費，並要求學生會註冊為獨立社團，自行承擔法律責任。

中大校方聲明指出，學生會幹事會當選內閣在其政綱中所發表的內容，並不代表大學立場。校方月初已強烈反對其發表的參選宣言及接受媒體訪問時發表的言論，並提醒學生針對國家安全的言論，有可能違法；幹事會內閣成員對大學的失實指控亦令大學聲譽受損。由於幹事會並未澄清涉嫌違法及失實的言論，大學決定採取多項行動。

要求註冊為獨立社團

校方宣佈，暫停為學生會代收會費，並要求學生會註冊為獨立社團或公司，自行承擔法律責任。校方亦決定暫停學生會幹事會相關學生在校內不同委員會的職務，同時暫停為學生會幹事會提供的行政與大學場地支援。

校方更威嚇，若有學生作出煽動違法言論，大學將予以嚴厲處分，包括着令有關學生暫時停學或將有關學生開除。

中大學生會候任副會長何思珩回應稱，沒料到校方會發表措辭如此強硬的聲明，對校方反應感遺憾。她解釋，內閣成員參選初心是服務同學，並對這地方有歸屬感，即使未來會遭校方針對、打壓，亦會盡力為同學發聲。

「朔夜」參選宣言批評，「國家安全」成為極權高壓統治的政治手段，不但凌駕港人整體福祉，「更逾越你我基本良知」。宣言又譴責校方向政權低頭，甚至主動獻媚，報警拘捕學生。

內閣早前接受本報專訪時指，12名成員已為堅持民主自由做好停學甚至被捕準備。當時候任會長林睿晞亦曾以「本土派」形容其內閣的政治立場，認同港人應延續抗爭意志。校方期後於2月3日發聲明，對「朔夜」發表對大學的失實指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。