【本報訊】九巴擬規定已退休、以每年合約形式續聘的車長只能報半日更份，惹工聯會汽車交通運輸業總工會九巴分會不滿，一度威脅「突襲式」封站，但後來稱「奉公守法」縮沙。工會打嘴炮稱若資方拒絕回應訴求，會將抗議行動遍地開花。

公司要求車長翻閹轉半職

九巴過去一直以合約形式每年續聘60歲以上已退休車長。據悉九巴昨早突召見多名工會代表，管理層會上提出退休續聘車長新編更安排，由下月1日起續聘車長只能報半日更份，變相令收入大減一半。汽總主席陳兆華指，新安排亦適用於龍運車長，估計涉及逾千名車長，車長由原月入達1.7萬至2萬元，跌至每月8,000至1.2萬元。

汽總九巴分會隨即發起工業行動，原聲稱昨午4時半於尖沙嘴碼頭「封站」。下午約4時，數十名警員在場戒備，分會主任黎兆聰引述警方指，封站阻礙交通及違限聚令，將拘捕工會成員。他稱有被捕心理準備，但由於「支持警察、奉公守法」，終放棄行動。惟黎打嘴炮稱，倘九巴不回應員工訴求，將有進一步行動，「遍地開花、野貓式封站」。

反修例運動期間，工聯會曾斥罷工等行動癱瘓社會運作，行為不道德。網民對是次行動反感，「平時話唔好影響其他人，自己做就得？不知所謂工聯會」、「只顧自己所謂訴求而破壞社會安寧嘅極自私行為，社會應予最嚴厲嘅譴責」。

九巴指近日與一批退休車長商討新合約更份事宜，絕大部份人已回覆同意或考慮有關安排。九巴強調沒削減任何員工合約工作時數，並稱除會繼續招聘更多車長，亦希望於惡劣的經濟環境讓退休人士繼續有工作機會。