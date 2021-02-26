北京金口一開，港府隨即極速公佈修訂宣誓條例，將區議員納入宣誓範圍。歐盟外交事務及保安政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在Twitter 上直指，條例草案內容帶有「政治偏見」，與「政治多元化及（港人）受保障的自由」有抵觸，指出歐盟會繼續支持香港「一國兩制」。

自港府公佈《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》內容後，政制及內地事務局局長曾國衞一直無法向外界明確解釋法例中的灰色地帶，包括何謂損害「香港特區整體利益的行為」、「無差別」地反對特區政府提出的議案等，令人質疑有關條文是針對民主派，將他們趕盡殺絕。

馬斯拉里關注到，有關條文內容與《基本法》下保障港人的民主自由有抵觸，她在Twitter上指出，若要求宣誓者達到草案的要求，才符合擔任公職的資格，是與本港「政治多元化及（港人）受保障的自由」有抵觸（contradicts political pluralism & protected freedoms），指出歐盟會繼續支持香港「一國兩制」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！