【本報訊】港府訂購復星/德國BioNTech、阿斯利康/牛津及科興疫苗，中大分析研究發現，若三款疫苗同步供應，自接種時間起計算，第7至13個月期間的平均疫苗保護率，BioNTech及阿斯利康分別超過八成及六成，科興則約五成。

中大研究：BioNTech最好

中大香港亞太研究所城市與區域發展研究中心評估本港訂購的三款疫苗平均保護率，結果顯示，該三款疫苗有效率，最高為BioNTech，達95%；其次為阿斯利康，有70.4%；最低為科興，有62.32%。

中心使用一個時期的平均疫苗保護率指標進行動態評估，分析平均疫苗保護率。該三款疫苗要相隔21天或28天完成兩劑疫苗後才產生有效保護率，有專家估計有效保護期為6至12個月，自接種時間起計算第7至13個月期間的平均疫苗保護率。

結果顯示，若三款疫苗同步供應，自接種時間起第7至13個月期間的平均疫苗保護率，BioNTech保護率介乎81.43%至87.69%；阿斯利康介乎60.34%至64.98%，科興保護率僅介乎53.42%至57.53%。

不過，若BioNTech及阿斯利康供應不足，接種科興的平均保護率仍高於延遲接種BioNTech及阿斯利康；若延遲接種BioNTech五個月，首13個月的平均保護率降至51.15%；若延遲接種阿斯利康兩個月，首13個月的平均疫苗保護率降至54.15%，兩者均低於在第一個月接種科興的57.53%。