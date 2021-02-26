拜登對華政策的框架，立足於一個「慢」字，邊走邊看，慢慢收網，這個戰略建基於新政府對世界局勢的判斷。

拜登比特朗普更面對現實，就是中共今日的國力，已不是簡單三兩下拳腳就能擊倒，也不是單打獨鬥就能奏效，要把西方各大國都拉下水，一起對付中共，要等中共內耗到一定程度，國力空虛，那時才有言勝的可能。

圍堵高科技 削弱中共國力

冷戰不是好選項，「不戰而屈人之兵」才是高招，要用最低成本達到最高效益，無過於在高科技和外交上的圍堵。外交上孤立，表現在與西方民主國家的聯盟，加強在各大國際組織中的主導權；高科技的堅壁清野，則是削弱中共國力的最有效手段。

在與習近平通電話時，拜登認同習近平的「國情說」。兩個人有私交，互相體諒一番，彼此都有面子。但所謂「國情」只是倒行逆施的托詞，如果國情可以凌駕普世價值，那普世價值也就不是「普世」的了。拜登始終還要講人權，講新疆、香港和台灣，不如此，他就不是美國總統，而只是「中國人民的老朋友」了。

日前，拜登簽署了行政命令，要與台灣、日本、澳洲、韓國等盟友合作，全面檢討和打造「去中國化供應鏈」，在半導體晶片、電動汽車充電板﹑稀土和醫療用品等方面，避免對中共的依賴。

拜登更決定採取「小院高牆」的針對性策略，保證美國與盟國在高科技領域始終佔據領先地位。在國家安全委員會，拜登政府專門設立了一個負責網絡和新科技的副國家安全顧問，美國國防部建立涉華戰略評估專門工作組，這些都是長遠的戰略部署，是掌握美中關係主動權的基石。

中共最怕的是，在高科技領域被圍堵，在外交領域被孤立。高科技圍堵將使中共的科技長期落後於國際先進水平，嚴重影響中國的經濟、軍事、科技、民生，影響中國的國力，國力弱則受欺負，中共的日子會更難過。外交上被孤立，將使中共面臨惡劣的外部形勢，強敵環伺，門徒伶仃，國際話語權旁落，中國模式陷入絕境，對外沒有號召力，對內經濟民生疲憊，中共獨裁統治的正當性就有危機。

制裁點到即止 港人靠自己

此所以拜登把高科技視為終極武器。今日大國競爭，不是軍備競爭，不是財經競爭，是高科技競爭。高科技勝，則財經勝，武備勝，國力勝，高科技落下風，唯有任人魚肉。拜登強調聯合盟國制訂高科技規則，掌握網絡空間話事權，這些都是對症下藥之舉。

近日楊潔篪、王毅、崔天凱先後向美方喊話，要求重開對話，管控分歧，恢復科技交流。中共的對美政策，立足於一個「急」字，立足於回到特朗普之前的「和諧」，但中共急，拜登不急，這是當前美中關係的基本狀態。拜習對話至今，沒有較低層次的外交接觸，中共喊話，美方基本沒有回應，而雙方在台海的軍事對峙卻有增無減。再加上緬甸軍事政變，兩國各懷鬼胎，暗中角力，更缺少恢復對話的氛圍。

雖然人權問題掛在嘴邊，但拜登會為此去到幾盡？在新疆和香港問題上，打打口炮無須成本，有制裁也是點到即止，始終新疆和香港對美國利益影響有限。最危險的還是台海，台灣在地緣政治上位居要衝，高科技關乎美中國力消長，因此中共對台灣施壓，美國一定強硬回應，中共膽敢動武，美國一定以武力抗衡。

國家的對外戰略，取決於價值觀，取決於國力，也取決於領導人的性格。特朗普強橫率性，拜登老練滑頭，性格不同，政策有別。對拜登四年的對華政策仍應觀察，見效會很慢，至於香港，拜登不會為我們做太多事，要改變香港人的命運，還要靠我們自己的堅持。

方圓

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