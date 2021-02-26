【本報訊】前年10.1「沒有國慶、只有國殤」遊行前夕，警方在銅鑼灣一個單位搜出白電油、布條、防毒面具及玻璃樽等，拘捕四男兩女，控以串謀暴動罪。法官沈小民上周五裁決指，基於控方案情有太多可能性，舉證未達致毫無合理疑點，裁定六人罪脫，並明言要避免出現「後見之明的偏頗」。裁決不足一星期，律政司已就其中五人無罪的結果提出上訴。

以案件呈述方式提上訴

六人起初被控串謀縱火罪，控方在開審當天突改控串謀暴動罪。律政司昨回覆本報查詢指，根據《區域法院條例》第84條，就其中五名被告的無罪裁決，以案件呈述方式提出上訴，包括全職電競選手張浩輝、學生胡凱富、學生陳子斌、女文員蘇美莉及李姓女學生（年齡介乎18至25歲）。

除串謀參與暴動罪外，五人另面對一項串謀參與非法集結的交替控罪，案發於前年9月28日至10月1日。

唯一沒有被上訴的第六被告沈卓勤，控方指控他是租用涉案單位的租客，惟業主作供時稱租客叫「卓簡深」，與被告的姓名完全不同。沈官裁決時指，法庭不能肯定租客與沈卓勤是同一人，難以將他與其他被告扯上關係，遑論指他們串謀。

沈官在判詞中點名引述高級警司莫慶榮供詞，指莫認為單位內的物品都是「一般暴力示威者所使用」，與被抓獲「暴動」的人之衣着和裝束沒有分別。沈官質疑其倒果為因，說法危險，頭盔等裝備不能視作攻擊性武器。

控方根據被告被破解的手機訊息，指他們對製造汽油彈有認知。惟法庭認為涉案訊息只能說有相當可能來自被告，無法證明發訊息者就是他們，難以肯定各被告有協議。

案件編號：DCCC908、918/19