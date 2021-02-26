【本報訊】中文大學昨確認，鑑於有立法會議員對中大處理「反送中」風波的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注，故向立法會財委會撤回原定昨日的14億元綜合科研實驗大樓撥款申請。建制派立法會議員即時統一口徑，指中大撤回撥款和學生會事件是兩回事，純屬巧合。

校方指為爭取時間解說

財經事務及庫務局指中大的工程計劃引起委員的「一些關注」，故政府決定將項目另行處理。中大回覆查詢時確認校方早前通知教育局，建議暫時撤回撥款申請。校方解釋，鑑於部份立法會議員對中大處理反送中風波的工作及事後提升保安措施的詳情表示關注，為爭取更多時間向議員解說，大學決定暫時撤回工程項目撥款申請。校方會爭取在今屆立法會會期內將撥款申請再提交財委會考慮。

身兼中大校董的工聯會麥美娟（圖）、經民聯梁美芬，以及民建聯周浩鼎在早前會議上詢問校方大樓的保安措施，以及如何保障大樓內的危險品不被盜用。梁美芬更詢問校方，此工程與反送中風波所致的校園損壞是否有關。校方當時已表明，工程與當時衝突所致的破壞無關。會議紀要顯示，麥及周聲言支持工程計劃。

中大撤回撥款申請與中大校方打壓學生會同時發生，中大校董、工聯會議員麥美娟聲稱，兩者是時間上的巧合，並非議員向中大開出的「附帶性條件」，她呼籲外界不要預設校董會與學生持對立立場。另一位中大校董自由黨議員張宇人也聲言，中大撤回撥款與學生會事件是「兩回事」，不會因後者而改變自己對14億撥款申請的立場。