一位又一位民主派人士可能從公眾視線消失，面對不知會否被還柙、還柙多久，人民力量主席兼前立法會議員陳志全強調，不能被恐懼影響日常生活，相信「一日唔死都仲有可能」元朗區議員王百羽亦覺得，政府拘捕指證政府弊處的人是「使橫手」，不會令政府做錯的事變成正確，所以仍會反對政府的錯。

陳志全直言，昨日收到警方通知明天報到時，仍未知道警方有何跟進，惟很快得知警方無差別要求所有同案被捕人明日提早報到，就預料最壞情況是面臨正式起訴及還柙後無法保釋。他坦言，這情況對各當事人及其身邊人也造成困擾，然而他處之泰然，報到前這兩天都會如常生活，沒有特別安排，「有個朋友生日會照同佢食生日飯，今晚約咗打排球都會繼續去」，強調「唔可以畀恐懼影響日常生活太犀利」。

陳志全斥《國安法》保釋條件為自證無違法是不可能

陳志全的黨友「快必」譚得志被還柙多月，陳志全連月來都有探望譚，使陳認識被收押情況，亦有信心自己能應付。陳續指，相比照顧自己，安撫身邊人更要花精力，坦言現時人人也像在作最後話別，煩惱最後一天如何過，但他希望大家不用擔心。

不少被人都有心理準備明天報到後即被褫奪自由，陳表示「唔接受又點，都要面對」，又謂傑斯一案已反映無論保釋期間再如何持低調都不能保平安，他亦對法庭沒有信心，重申不認為自己違反《國安法》，故保釋條件要自證沒有違法根本不可能，「我本身都唔認為自己做嘅嘢有危害國家安全行為，點證明？」

至於人民力量的工作，陳志全形容做得幾多得幾多，視乎成員認為自己能承受多少風險，否則也沒有辦法，他寄語港人要保重、堅強，堅守真相，「一日唔死都仲有可能」。

王百羽強調「唔可以容許香港繼續錯落去」

屬抗爭派的王百羽表示，昨日收到警方電話前，已從新聞得知相關消息，故他收到提早報到通知時也沒有特別感受，加上早前被捕後獲准保釋，「你都預咗佢隨時準備搞大家啦」，故他想到的最壞情況是即時上庭及收柙。

對於人身自由可能被剝奪，王沒有特別感到恐懼，「有啲人坐緊（監）啦直頭，everyday is last day（每天都可能是最後一天）啊嘛講緊」，指在區議員同事、社運朋友之間都普遍有這個想法，「唔會話突然之間好感性咁囉」，並稱對還柙要面對的情況也有認知並有心理準備。至於有沒有作任何事前準備，他稱早已有所安排，包括地區事務，與家人及朋友間的事等，「唔係等到最後先做」。

初選案有數十名民主派人士被捕，明日一同要提早報到。王批評政府拘捕指證政府弊處的人，「明知政府做嘅嘢係錯，唔通將話佢做錯嘢嘅人拉晒就變啱咩？唔係㗎嘛，佢做錯，你指證佢，點解係你有問題？」他續斥政府「使橫手」，形容港府及香港的情況「無得返轉頭」，港人不應再有幻想。政府若有做錯仍要繼續提出反對，「唔可以容許香港繼續錯落去，好似財政預算案夠膽死出年話要加稅，香港人係咪覺得啱呢？」

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