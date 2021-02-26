【本報訊】政府提出修例，規管公職人員包括區議員宣誓及取消資格（DQ）的規定，並提出九項「負面清單」行為，當中包括反對《港版國安法》，修例引起國際社會反彈，歐盟外交事務及保安政策發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）在twitter 上發文直指，條例草案的內容帶有「政治偏見」，牴觸「政治多元化及（港人）受保障的自由」。

馬斯拉里關注到，若要求宣誓者達到草案的要求，才符合擔任公職的資格，是與本港「政治多元化及（港人）受保障的自由」有牴觸（contradicts political pluralism & protected freedoms）。

美眾議院籲持續制裁

此外，美國眾議院外交委員會周四通過由主席米克斯（Gregory Meeks）上周提出的兩項決議案，譴責北京、港府持續侵犯香港人民自由與權利，以及重申尊崇民主、人權與法治對美國外交的重要性。

決議案重申美國眾議院對港人的支持，並鼓勵美國總統、國務卿及財政部長與盟國合作，共同回應香港情勢，包括為害怕遭迫害的港人提供保護、支持有意在國際法院提出控訴、要北京對違背「中英聯合聲明」法定承諾負上責任。

決議案也呼籲美國行政部門，持續對相關涉入中港官員實施制裁，並鼓勵盟國指示各自聯合國代表透過意見表達、表決及影響力，督促聯合國指派一位特別任務負責人，關注並就香港人權情況提交報告。