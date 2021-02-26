本地正經歷第四波疫情，《蘋果》整合所有確診個案，製作確診個案搜尋器，方便讀者了解個案資料；亦製作了互動數據圖表合輯，分析香港、中國，以至全球疫情至今的形勢。

本港第四波疫情反覆，今日（27日）新增33宗個案，連續兩日急升，亦是自2月6日以來最多。31宗本地個案，當中10宗無源頭，21宗與之前個案相關，包括15宗與K11 Musea名潮食館相關，其餘6宗與其他個案相關，全部由檢疫中心送院；2宗輸入個案。另有約20宗初步確診。

名潮食館多15宗確診

爆疫的尖沙嘴K11 Musea食肆名潮食館15宗新確診個案，包括9名食客、4名員工，及2名密切接觸者。初步確診則有7宗，包括6名密切接觸者及一名食客。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，由於名潮食館有很多食客確診，初步確診亦有一人是K11 Musea另一店舖Cartier的職員，由於擔心整幢大廈有隱性傳播，故會向所有K11 Musea工作的人士發出強制檢測令，今次亦是政府首向商場發強檢令。名潮食館群組累計有20名食客、9名員工及5名密切接觸者確診，共34人。K11 Musea宣佈關閉兩日清潔消毒。

而由於名潮食館首宗個案發病日期為本月19日，之前數日沒有上班，故張竹君呼籲19日或之後曾去過K11 Musea的市民盡快檢測，如有身體不適盡快求診；亦會向在19至26日曾進入K11 Musea、並曾掃描「安心出行」的市民發出通知。政府又稱，所有接獲「安心出行」感染風險通知（包括與K11 Musea及其他個案相關）的人士，可透過網上預約到社區檢測中心展示手提電話中的通知，接受免費檢測一次。

29處納入強檢名單 紅磡德萃幼稚園師生仍須驗毒

政府今起收緊工作場所強制檢測門檻，有確診即要所有員工檢測，而確診個案亦回升，納入強制檢測的地方隨即暴升。政府憲報顯示，將29個地方納入強制檢測公告，包括21幢住宅、8個工作場所；當中紅磡德萃幼稚園今日有一名文員確診，雖然文員於北大嶼山醫院香港感染控制中心連續兩天進行兩次檢測，結果均為陰性，但亦被納入強制檢測名單。政府稱由於該幼稚園有員工確診，考慮到該校學生可能會有較高的感染風險，因此除員工外，學生亦須進行強制檢測。

2月14日至2月27日期間曾身處該些地方的人士需要檢測，檢測期限為3月1日。如在2月25日至27日已進行檢測，會被視為已經遵從。紅磡德萃幼稚園職員及學生如使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，須於3月3日或之前交回樣本瓶。

大廈強制檢測：

●土瓜灣美景樓第1期

●彌敦道金勳大廈

●九龍城太子道西豪華之家

●杏花邨第45座

●葵涌寧峰苑庭峰閣

●東涌逸東（一）邨祿逸樓

●九龍城燕安街22至24號／駿發街21至23號

●大埔太和邨喜和樓

●屯門海翠花園4座

●觀塘樂華南邨輝華樓

●九龍城樂民新邨樂善樓

●大埔富善邨善鄰樓

●沙田大埔公路沙田嶺段桂園11座

●長沙灣昇悅居2座

●彩虹彩雲（二）邨飛鳳樓

●炮台山富澤花園富達閣

●觀塘如心艾朗酒店

●九龍城啟晴邨滿晴樓

●愉景灣蘅峰蘅欣徑12號

●屯門欣田邨綠田樓

●紅磡海灣軒海景酒店E座

工作場所強制檢測：

●瑪麗醫院K座528室

●銅鑼灣中心10樓B室陞宇信貸有限公司

●銅鑼灣恒隆中心1511室恒隆地產

●鰂魚涌太古坊林肯大廈12樓恆安標準人壽公司

●中環中銀大廈47樓

●大埔比華利山別墅會所

●尖沙嘴Victoria Dockside K11 Musea

●紅磡城中匯地下至2樓德萃幼稚園（紅磡）：2月14日至27日期間在學校工作／值勤的人士及就讀的學生要檢測

患者傳染期到訪工作場地納強檢 今7場所職員要驗

另外，今起（27日）會實施工作場地如有一名患者曾在傳染期到訪，就需要強檢，今日有7個場所需要強檢，包括瑪麗醫院K座528室、灣仔銅鑼灣中心10樓B室星宇信貸有限公司、灣仔恒隆中心1511室恒隆地產、鰂魚涌林肯大廈12樓恒安標準人壽公司、紅磡德萃幼稚園、花園道1號中銀大廈47樓、大埔三門仔比華利山別墅會所。

德萃幼稚園校長朱子穎向《蘋果》表示，涉事的女職員兩次檢測均屬陰性，昨抽血後今早血清報告亦顯示她從來沒有受感染。他指，幼稚園已進行大清潔，全校教職員亦有再進行檢測，檢測結果為陰性，故校方決定周一（3月1日）將繼續全校3分1復課。

瑪麗醫院一名婦產科的病房運作助理確診，患者在2月23日因為家人確診而送往檢疫中心，2日後出現低燒，今日確診，已入住社區治療設施，患者最近上班日期為2月22日。何婉霞指，該助理主要工作為派發文件及清潔，工作時有佩戴外科口罩，並不會接觸病人，故未有員工及病人列為密切接觸者，但6名同一辦公室職員都會被安排進行病毒測試。

當局昨日指，16歲確診男子（第10958號個案）的緊密接觸者仍未找到，張竹君表示患者約有12位朋友曾與他打籃球，已全部追蹤到及送往檢疫中心。張又被問到昨日確診的第10942號個案，張指患者為一名清潔工，在2月16日第10915號個案有家庭聚會，但不是「超多人」的那種。至於一名初步確診者在傳染期間曾到3間酒店工作，當局已要求涉事的3間酒店的員工全部做檢測。

張竹君：已預料農曆年後有反彈 會持續觀察

就疫情反彈，張竹君指當局已預料農曆新年期間，市民會有較多活動，預料疫情會出現反彈，當局會持續觀察。她又以今日確診個案為例，指一半是名潮食館群組，另有10宗源頭不明個案，有關人士在農曆新年較為活躍，亦有出街食飯等活動。

被問到早前筲官有2名學生確診便全校檢測，現時是否已有一個標準決定何以需全校強制檢測？張回應指，現時學校出現確診個案，會要求學生及教職員做檢測，但他們不算是緊密接觸者，學生及教職員家人亦毋須強制檢測。如發現有人是緊密接觸者，並出現病徵，其家人便須強制檢疫3日，有關措施由今日起實施。

張竹君又指，今起會實施工作地方如有一名患者曾在傳染期到訪就需要強檢，當中包括學校，假若有學生或職員感染，所有人均需接受強制檢測，因他們逗留學校的時間較長，但師生的家人則毋須檢測。對於學校是否仍適合面授課堂，張指相信教育局會視乎本港疫情況再作安排，但稱「除咗（確診）數字，佢哋都有好多考慮」。

疫苗接種計劃已展開，被問到有沒有收到疫苗出現副作用的報告，醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞回應指目前未有收到報告。

部份源頭不明個案昨已交代詳情，包括：

●22歲女子，在紅磡德萃幼稚園做文職，負責在接待處帶學生到班房，因學校要員工做檢測而發現，無病徵。她居於東涌逸東（一）邨祿逸樓，幼稚園需要停課及安排員工測試；

●38歲男子，在元朗裕景坊祥發大廈傷心酸辣粉廚師，無病徵，曾於15日做檢測陰性，25日再做則呈陽性。其同事被列為密切接觸者，全部已送往檢疫，故該傷心酸辣粉店舖毋須強制檢測。患者住在土瓜灣耀安街22-24號，潛伏期曾與其他人去過用膳；

●86歲女子， 居於土瓜灣道美景樓，2月1日有咳嗽，曾因腳腫求診，25日因血壓高及曾中風而由白車送院，現時情況危殆；

●45歲男子，在屯門一間學校教書，2月8日最後上班，至22日感不適，感染與學校未必有關。他與家人同住在太子道341號B座豪華之家。

●48歲男子，在太古坊林肯大廈上班，居於杏花邨45座。她潛伏期曾外出用膳及打哥爾夫球活動；

●16歲男子，現時沒有上學，居於油麻地彌敦道金勳大廈，傳染期及潛伏期曾在體育館與十多人一起玩樂，當中包括21日曾去北河街體育館，23日曾去順利體育館，再之前曾去過調景嶺體育館。但張竹君指未必有名單，仍在追蹤中，可能亦屬高危人士；

●42歲女子，間中會到銅鑼灣做文職工作， 居於大埔南華莆村屋，曾與6、7人有聚會；

●一名無源頭患者在海港城金不換泰國餐廳任職傳菜，其同事已列為密切接觸者全部送往檢疫，因此該場所毋須強制檢測；

●一名在比華利山別墅會所工作的職員亦無源頭確診，該場所員工要強制檢測。

半山麥當勞員工與保安員初步結果不確定

今日尚有約20宗的初步確診，當中不明源頭個案分別為：

●53歲女子，在居於馬灣珀麗灣6座，於觀塘駿業街中海日升中心38樓工作，確診後其同事亦需要強制檢測。

●49歲男子，任職保安員，工作地點比較廣泛，有山頂、大埔及葵涌等地，居於上海街220號。他在2月16日及23日都有進行檢測，但結果陰性，至25日再檢測出現不確定的結果。男子的CT值高，張竹君指未知男子會否確定，確診亦會對其公司實施強制檢測，但張不排除最終結果屬陰性。

●33歲女子，居於秀茂坪曉麗苑曉輝閣，K11 Musea商場Cartier員工。

●38歲女子，半山般咸道麥當勞員工，亦有在灣仔軒尼詩道的Circle K工作，不過是於2月23日前。患者居於西營盤，在26日公司進行檢測，結果不確定，在麥當勞最近一日工作為2月27日。患者的CT值高達43。

●31歲男子，酒店員工，在多家酒店內工作。男子居於柴灣，2月24日進行檢測，於25、26及27日去過多間酒店工作，分別為彌敦道九龍諾富特酒店，銅鑼灣柏寧酒店及灣仔旭逸雅捷酒店。

9大廈有源頭不明個案須強檢

10宗無源頭個案住處包括九龍城美景樓1期、彌敦道375至381號金勳大廈、太子道西341號豪華之家、杏花邨45座、葵涌寧峰苑C座庭峰閣、東涌逸東（一）邨祿逸樓、屯門建安街22-24號、大埔太和邨喜和樓、屯門海翠花園4座，以上大廈都需要強制檢測。

12大廈有關聯個案要強檢

另有12幢大廈因有與之前個案相關的確診患者而要整幢強檢，包括觀塘樂華南邨輝華樓、樂民新村樂善樓、大埔富善邨善鄰樓、大埔公路沙田嶺段8006號桂園11座、荔枝角道昇悅居2座、黃大仙彩雲（一）邨飛鳳樓、北角炮台山道富澤花園富達閣、觀塘如心艾朗酒店、九龍城啟晴邨滿晴樓、愉景灣4期蘅峰蘅欣徑12A地下、屯門欣田邨綠田樓，以及紅磡海灣軒海景酒店E座。

醫管局截至今晨9時，再多33宗符合呈報準則的懷疑個案，而今日亦有25名病人出院，累計出院人數10,519人。現時仍有203名確診者在23間公立醫院、亞博館社區治療設施及北大嶼山感染控制中心留醫，當中17人情況危殆、13人情況嚴重，餘下173人情況穩定。公院的負壓病床為1,202張，使用率52%；負壓病房為673間，使用率64%。

本地個案：31宗

尖沙嘴K11 Musea名潮食館群組：15宗（累計：34宗）

●第10960個案：48歲女子，居於何文田君頤峰2座，2月22日開始發病。

●第10961個案：33歲女子，居於馬鞍山觀瀾雅軒4座，曾入住觀塘如心艾朗酒店，2月22日開始發病。

●第10963個案：58歲男子，居於九龍城啟晴邨滿晴樓，2月25日開始發病。

●第10966個案：56歲女子，居於石硤尾邨美薈樓，2月26日開始發病。

●第10968個案：42歲女子，居於長沙灣昇悅居2座，2月23日開始發病。

●第10970個案：74歲男子，居於大圍桂園11座，沒有病徵。

●第10972個案：63歲男子，居於愉景灣蘅峰蘅欣徑12A，2月22日開始發病。

●第10973個案：54歲男子，居於屯門欣田邨綠田樓，沒有病徵。

●第10974個案：51歲男子，居於紅磡海灣軒海景酒店E座，沒有病徵。

●第10977個案：44歲女子，居於紅磡海灣軒海景酒店E座，沒有病徵。

●第10978個案：47歲女子，居於大埔富善邨善鄰樓，2月23日開始發病。

●第10979個案：69歲女子，居於大圍桂園11座，2月22日開始發病。

●第10982個案：68歲女子，居於土瓜灣樂民新村樂善樓，2月26日開始發病。

●第10983個案：56歲女子，居於牛頭角樂華南邨輝華樓，2月22日開始發病。

●第10984個案：64歲男子，居於何文田愛民邨衛民樓，2月26日開始發病。

源頭不明個案：10宗

●第10953個案：86歲女子，居於土瓜灣美景樓1期，2月1日有咳嗽，曾因腳腫求診，25日因血壓高及曾中風而由白車送院，現時情況危殆。

●第10958個案：16歲男子，現時沒有上學，居於油麻地彌敦道金勳大廈，2月23日開始發病，傳染期及潛伏期曾在體育館與十多人一起玩樂，當中包括21日曾去北河街體育館，23日曾去順利體育館，再之前曾去過調景嶺體育館。但張竹君指未必有名單，仍在追蹤中，可能亦屬高危人士。

●第10962個案：42歲女子，居於大埔好時華廷，間中會到銅鑼灣做文職工作，2月24日開始發病，曾與6、7人有聚會。

●第10967個案：45歲男子，在屯門一間學校教書，與家人同住九龍城豪華之家，2月8日最後上班，至22日感不適，感染與學校未必有關。

●第10969個案：48歲男子，在太古坊林肯大廈上班，居於杏花邨45座。2月25日開始發病，患者潛伏期曾外出用膳及打哥爾夫球活動。

●第10971個案：50歲女子，居於葵涌寧峰苑庭峰閣，沒有病徵。

●第10975個案：22歲女子，紅磡德萃幼稚園文職工作，負責在接待處帶學生到班房，因學校要員工做檢測而發現，無病徵。居於東涌逸東（一）邨祿逸樓，幼稚園需要停課及安排員工測試。

●第10976個案：38歲男子，元朗裕景坊祥發大廈傷心酸辣粉廚師，無病徵，居於土瓜灣燕安街22至24號，潛伏期曾與其他人去過用膳。曾於2月15日做檢測陰性，25日再做則呈陽性。其同事被列為密切接觸者，全部已送往檢疫，故該傷心酸辣粉店舖毋須強制檢測。

●第10980個案：41歲女子，居於大埔太和邨喜和樓，沒有病徵。

●第10981個案：23歲男子，居於屯門海翠花園4座，沒有病徵。

其他相關個案：6宗

●第10954個案：46歲女子，居於香港仔華貴邨華賢樓，2月25日開始發病。

●第10955個案：37歲男子，居於牛池灣彩雲（一）邨飛鳳樓，沒有病徵。

●第10956個案：38歲男子，2月25日開始發病。

●第10957個案：60歲女子，居於北角富澤花園富達閣，2月25日開始發病。

●第10964個案：25歲男子，居於油麻地彌敦道315號，沒有病徵。

●第10965個案：55歲女子，居於香港仔華貴邨華賢樓，2月24日開始發病。

輸入個案：2宗

●第10952個案：29歲女子，外傭，從菲律賓乘坐5J272，2月25日抵港，沒有病徵。

●第10959個案：44歲男子，從印度經阿聯酋杜拜轉乘EK384，2月25日抵港，沒有病徵。

記者會重溫

《果燃台》

《蘋果》YouTube頻道

各區增流動採樣站 免費強檢重開場所職員

因應指定表列場所和恢復晚市堂食的食肆，其職員須定期強制檢測，加上再有多棟大廈的到訪者要強制檢測，政府決定免費讓他們到19間社區檢測中心檢測，亦在各區增設流動採樣站，或延長現有採樣站的服務期限，供他們免費檢測。

政府周日（28日）在杏花邨第45座、炮台山富澤花園、牛池灣彩雲（一）邨、觀塘樂華南邨、啟德啟晴邨、葵涌寧峰苑、屯門欣田邨、大埔富善邨、東涌逸東（一）邨增設流動採樣站，為須接受強制檢測的當區居民及工作人員提供檢測服務。荔枝角社區會堂的流動採樣站會延長服務日期至2月28日，油麻地鴉打街流動採樣站延長至3月7日。3月1日起，位於黃竹坑遊樂場的流動採樣站會改設於華貴社區會堂，暫定開放至3月7日。

供所有市民

●黃竹坑遊樂場2號足球場（至2月28日）

●薄扶林華貴邨華貴社區會堂（3月1日至7日）

●黃大仙廣場（至3月7日）

●佐敦佐治五世紀念公園7人足球場（至3月7日）

●旺角麥花臣遊樂場（至3月7日）

●荃灣沙咀道遊樂場（至2月28日）

●元朗安興遊樂場（至3月7日）

●天水圍天瑞體育館（至3月7日）

●東涌北公園7人硬地足球場（至3月4日）

供重開場所之強檢職員

●中環愛丁堡廣場（至2月28日）

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●油麻地鴉打街臨時遊樂場（至3月7日）

●深水埗楓樹街遊樂場（至2月28日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●沙田大會堂廣場（2月28日至3月3日）

●大埔社區中心籃球場（至3月7日）

供該區須強檢居民及職員

●鰂魚涌社區會堂停車場（至2月28日）

●杏花邨第45座地下（至3月1日）

●炮台山富澤花園富達閣地下停車場（富達閣後門）（至3月1日）

●樂富邨樂民樓對出空地（至2月28日）

●牛池灣彩雲（一）邨游龍樓正門對出空地（2月28日至3月1日）

●秀茂坪社區會堂（2月28日）

●九龍灣彩興苑彩蕎閣對出平台花園（至2月28日）

●觀塘樂華南邨輝華樓附近空地（至3月1日）

●何文田愛民邨建民樓側籃球場（至2月28日）

●啟德啟晴邨欣晴樓對出羽毛球場（至2月28日）

●深水埗楓樹街遊樂場（2月28日）

●荔枝角社區會堂（至2月28日）

●美孚新邨第8期百老匯街94 號地下對出空地（2月27日）

●石硤尾邨第23座對出球場（至2月28日）

●葵涌寧峰苑庭峰閣後門空地（至3月1日）

●屯門蝴蝶灣社區中心（至3月1日）

●屯門欣田邨綠田樓對出位置（至3月1日）

●大埔富善邨露天廣場（2月28日至3月1日）

●東涌裕泰苑平台公園（至2月28日）

●東涌逸東（一）邨祿逸樓地下對出空地（2月28日至3月1日）

2.21至3.2值勤院舍工須於20日前再檢測

政府已就第七輪安老院、殘疾人士院舍及護養院員工強制檢測發出「經修訂的強制檢測公告」，規定安老院、殘疾人士院舍、護養院及附設於安老院或殘疾人士院舍的處所的日間服務單位僱用，並於2月21日至3月2日期間值勤，或透過與院舍或上述單位訂立的外聘服務合約，在該期間提供服務的人士，包括全職、兼職及替假員工，須於20日前接受核酸檢測。

有關檢測可經社區檢測中心；透過院舍經營者或營辦人自行安排由醫護人員或受訓人員採集樣本，並於認可化驗所檢測；或自費於認可化驗所檢測。

食物及衞生局亦公佈，會繼續為全港所有外籍家庭傭工（外傭）及建造業工地人員提供一次免費自願檢測服務，並將安排擴展至保安及護衞業人員。合資格人士可由即日起於網上預約檢測。

車牌筆試及排期服務3.15恢復

運輸署指將於3月15日起恢復駕駛筆試（甲部試）及的士筆試服務。因筆試服務暫停而未能筆試的考生，將陸續獲個別通知其新訂的考試日期。同日亦將恢復駕駛考試排期服務，包括駕駛考試排期事務處即時申請的櫃位服務、處理首次及重考生駕駛考試申請、駕駛考試延期申請、網上預約駕駛考試服務及重考生快期電話預約服務。運輸署亦不忘呼籲進入駕駛考試排期事務處及筆試中心的市民使用「安心出行」流動應用程式。

第二輪指定檢疫酒店多4間

另外，政府公佈第二輪指定檢疫酒店名單，新增4間酒店，分別為觀塘區的愛得甫酒店、南區的奧華時尚精品酒店.南岸、荃灣區的香港遠東絲麗酒店，以及油尖旺區的香港海景絲麗酒店。名單有效期原定由2月20日至4月20日，為期2個月。其中觀塘區的愛得甫酒店和南區的奧華時尚精品酒店.南岸，已於1月30日起提早運作。這些酒店除了供抵港人士強制檢疫外，部份緊密接觸者都會選擇酒店作檢疫。

本港疫情

●確診（截至2月27日18:45）

10,983宗（40日大至100歲）、9隻狗、8隻貓

●疑似／初步確診

1宗疑似確診

●死亡個案

198宗（38歲至98歲）及1隻寵物狗

●出院個案

多25人出院（第9424、9680、10302、10406、10431、10437、10546、10698、10738、10757、10767、10771、10777、10783、10808、10835、10838、10840、10847、10860、10861、10870、10902、10923、10928、10933號個案）；

共10,519人（包括確診及疑似患者）

●住院個案

203名確診者仍留醫；

17人危殆（第1989、3496、6125、6607、6794、8018、8078、9049、9135、9612、9907、9953、10358、10367、10379、10585、10904號個案）、

13人嚴重（第6386、7076、7468、8221、9055、9550、9733、9793、10023、10083、10611、10898、10942號個案）、

其餘173人情況穩定。

確診個案過去14天有病徵時到訪的大廈名單（按此查看）

港患者曾駕駛／乘搭公共交通

●港九小輪中環 - 坪洲 ／ 1月7至8日 ／ 第9277、9342號個案

●港九小輪中環 - 榕樹灣 ／ 1月5至9日 ／ 第9267、9276、9277號個案

●的士KT1281（日間） ／ 1月10日 ／ 第9396號個案

●的士UD5137／1月9至10日、12至13日 ／ 第9438號個案

●的士WB1696 ／ 1月15日 ／ 第9481號個案

●九巴61M ／ 1月13日 ／ 第9567號個案

●的士VE8670 ／ 1月4至8日、11至15日 ／ 第9583號個案

●的士EL2028 ／ 1月17日 ／ 第9814號個案

●的士VE5007 ／ 1月22至24及26日 ／ 第10318號個案

●九巴68X ／ 2月6及9日 ／ 第10711號個案

●的士TR8063 ／ 2月11日 ／第10836號個案

●紅色小巴NB4143 ／ 2月16至18日 ／第10856號個案

兩岸疫情 （截至2月28日16:00）

兩岸疫情最新數字：內地周五（27日）新增6宗確診，全部為境外輸入，分別是福建2宗、雲南2宗、天津1宗、廣東1宗，另外上海有1宗境外輸入的疑似個案。大陸累計確診89,893宗，死亡病例共4,636宗。台灣累計確診955宗，死亡個案9宗。

外國疫情（截至2月28日08:00）

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數超過1.13億，全球死亡人數超過252萬。疫情最嚴重的美國，累計確診超過2,854萬宗，是目前唯一確診數突破2,000萬的國家，死亡人數超過51.1萬。印度確診人數超過1,107萬，死亡人數超過15.6萬，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過1,051萬，死亡人數逼近25.4萬。俄羅斯、英國確診突破400萬，法國、西班牙確診超過300萬宗，確診逾200萬宗的國家則有意大利、土耳其、德國、哥倫比亞、阿根廷、墨西哥。波蘭、伊朗、南非、烏克蘭、秘魯、印尼、捷克、荷蘭等8國確診宗數均超越100萬大關。

●美國食品及藥物管理局(FDA)周六批准強生疫苗作緊急使用，成為美國第三隻對令武漢肺炎藥物。FDA總監伍德考克(Janet Woodcock)說，授權使用強生疫苗，擴大疫苗的選擇，有助對抗疫情。強生疫苗只須接種一劑，衞生專家希望有助加快為民眾接種。

●根據英國官方數字，英國境內共有1970萬人已接種第一劑武肺疫苗，新增確診和染疫死亡病例都較前一天減少。英國過去24小時新增7,434人確診，是去年9月以來最低，另有290人病亡，數目亦較前一天減少。

●菲律賓仍等待中國科興疫苗和英國阿斯利康疫苗，總統杜特爾特決定把首都馬尼拉的防疫限制延長至3月底。菲律賓是東南亞最後一個國家收到首批疫苗，周日會有60萬劑中國捐贈的科興疫苗運到，而周一會再收到超過52萬劑根據世界衞生組織「武漢肺炎疫苗獲取計劃」（COVAX）取得的阿斯利康疫苗。菲律賓原是東南亞經濟增長最快國家之一，但長時間封城令經濟大受打擊。該國的累計確診數字在東南亞國家中位居第二。

●十大確診宗數最多國家，括弧內為死亡人數：

美國 28,552,094 (511,982)

印度 11,079,979 (156,938)

巴西 10,517,232 (254,221)

俄羅斯 4,187,166 (84,330)

英國 4,182,772 (122,939)

法國 3,747,263 (85,741 )

西班牙 3,188,553 (69,142)

意⼤利 2,907,825 (97,507)

⼟⽿其 2,693,164 (28,503)

德國 2,444,177 (70,019)

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！