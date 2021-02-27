財政預算案公佈派發5,000元電子消費券，，財政司司長陳茂波指，電子消費券具體分多少期發放及實際做法仍有討論空間。當局去年以市民或用消費券應付日常開支為由未有發放消費券，陳說，現階段不會猜測「替取效應」有幾大，強調消費券有利經濟，盼市民可有「多餘錢」，「使得開心啲」，亦會協助商戶安裝電子支付設備。

財政司司長陳茂波今早出席港台節目時說，下一步將和八達通公司等商討執行細節。他指，推出電子消費券「初心」，是因為本港經濟差了兩年，去年更是歷史上最差，過去一年因疫情令商戶感壓力，如今年中開始疫情受控，經濟可恢復動力，期望電子消費券有助拉動經濟和穩住就業。

陳表示，消費券的使用範圍可更廣泛，較好的做法是每次發放的消費券金額不要太多，亦要限時及限制在本地使用，經濟效益會是最大，但承認這只是粗略的假設，「係好粗好粗嘅測算」。

有市民憂發放金額太多會益咗大商戶

陳指，有市民向反映想買智能手機或雪櫃，消費券以較小金額發放不夠以支付，不過買電器通常都有「免息分期」，相信消費券推出後，商戶會有不同的推廣活動。他指，電子消費券有微調空間，可再商量，但亦有市民擔心如發放的金額太多，「會過分益咗大商戶，對細商戶細小長流仲好」。

港府發放電子消費券指可做到「乘數效應」，惟去年當局卻以市民或用消費券應付日常開支、不會作額外開支，避免產生「替代效應」為由，拒絕發放消費券。陳指，難免出現「替代效應」，因有人失業或就業不足一段時間，「但唔會因為呢啲情況失去咗大局觀」，拉動整體經濟才有「乘數效應」。

至於今次對「替代效應」的預計為何，他卻說，現階段不會在這方面作猜測或假設，重申消費券推出會有作用，政策考量也是多方面的。

「若有多餘錢給市民使用 希望大家使得開心啲」

被問到台灣及澳門過去發放消費券後，對經濟刺激不大，陳表示，各地發放的消費券額度及推出時間不同，而本港經歷兩年經濟衰退，各界壓力沉重，如若有「多餘錢」給市民使用，「希望大家使得開心啲」。

有指電子消費券行政費達6億元，陳再形容，這是「好粗好粗嘅測算」，以去年派一萬元為例，當時預計行政費要10億元，但至今只用了3.6億元。而派一萬元時建立了電腦系統，今次會沿用有關資料和系統，盡量減省成本。

他說，若做紙本消費券，防偽要求很高，又要有不同面額等，安排相當複雜，期望電子消費券效率更高，疫情下推動電子支付是大方向，亦會協助商戶安裝電子支付設備。

跟進電子支付公司收取行政費問題

陳及後出席商台節目時說，爭取暑假可發放首次電子消費券，電子消費券的使用範圍越寬越好、限制越少越好，市民也可將電子消費券可用於本地商戶的網購平台。他指，會跟進電子支付公司收取行政費問題，盼不會增加商戶負擔。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！