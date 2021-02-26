【本報訊】原定前日到港的德國BioNTech及中國復星合作的「復必泰」疫苗一再延遲，今日終於運抵，政府否認是「重大延誤」（significant delay），聲稱不會延遲「復必泰」供應時間。當局下周一將再開放網上預約系統，供市民預約接種科興疫苗，屆時有約20萬個名額，私家醫生最快下周一起可為公眾接種。

後日重開預約打科興

公務員事務局長聶德權昨表示，收到通知首批「復必泰」疫苗可於今早到港，認為比原先抵港日子稍遲並不算是「重大延誤」，不會延遲BioNTech「復必泰」供應時間，會盡快開放網上預約，並交七間由醫管局負責營運的疫苗接種中心率先接種，具體詳情會於疫苗到港後再交代。

《經濟日報》引述消息指，有關運載「復必泰」的貨機預料初步有約70萬劑，部份會轉運至澳門。

政府下周一早上9時起重開網上預約，並增設三間社區疫苗中心，包括將軍澳體育館、葵涌林士德體育館及屯門友愛體育館，連同原有五間注射科興疫苗的社區疫苗中心，合共八間中心可供預約，另外有18間醫管局普通科門診亦可供市民預約接種，預約日期由3月1至26日。

聶德權稱三間新中心首階段接種均為科興疫苗，由於兩劑科興疫苗注射時間相隔28日，中心暫定會開放56日，即兩個28天周期。三間新中心往後會否提供「復必泰」疫苗，聶則未能答覆。

私家診所亦會有科興疫苗供應，已參與是次計劃的私家醫生近日已向衞生署通報所需的疫苗數量。

政府下周一起會陸續運送疫苗到各間診所，預計最長三日內運送完成，公眾最快下周一可到私家診所接種。由於診所疫苗供應數量各有不同，不需網上預約，只需直接聯絡診所，有關參與名單下周一將上載到疫苗網站。