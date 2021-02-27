繼民主派議員和區議員、法官、專業團體如香港大律師公會後，政府高官也淪為《大公報》頭版批鬥對象。今次批鬥高官之餘，建制陣營提倡的「健全」官員選拔審核制度，其實早在2012年已有伏線。有評論指，北京早就開始處理執行北京政策斷層問題，現今一着不排除與特首選舉有關外，也顯示北京要求有立竿見影的效果。

《大公報》今日（27日）以頭版批鬥食衞局常秘劉利群，其社論更提倡設立官員選拔制審核制度。《大公》刊登前新聞統籌專員馮煒光的文章，更仔細地建議日後政務官擢升須得港澳辦和中聯辦同意。

以公務員系統與中央存分隔為由 倡由中央掌控常秘人選

馮煒光的建議，其實與2012年6月由中國社科院出版的《香港藍皮書——香港發展報告》不謀而合。這本《報告》由時為浸大中國研究所所長的薛鳳旋推出，薛亦曾推出讚揚中共進步、無私兼團結的《國情專題教學手冊》。

當時《報告》直指香港公務員系統與中央存在分隔，不滿公務員認識內地不深，遂建議常任秘書長人選要由中央審批，並由中央控制對主要官員及常秘的推薦權，同時常秘應與局長一同到北京述職。

習總上任向公務員開刀處理「斷層」問題

熟悉內地時政的評論員劉銳紹指，北京認為香港執行北京政策存在斷層多時，前特首董建華時代判斷斷層在於特首與司局級官員之間，因而有問責制出現；到前特首曾蔭權時，北京一度以為曾蔭權能駕馭公務員，惟國教問題令北京覺得其政策始終做不到垂直管理的理想效果。所以2012年習近平登上國家主席後，已着手向公務員和常秘開刀，繼而出現前特首梁振英時代，公務員培訓處對異見講師、敏感題材，一律「全部唔准搞」。

當立法、司法機關經過整頓，選舉、教育等範疇也被肅清，劉銳紹認為，北京向行政機關入手，是要在執行北京政策斷層問題上，收到立竿見影的效果，而今次不會是最後一着，因為前年四中全會提出的方向，不是一年半載就能完成的工作。

向政務官動刀 或屬林鄭墮馬先兆

今次北京向政務官動刀的時機，正是特首選舉前哨戰的特首選委會選舉前，而特首林鄭月娥又正好是政務官出身，則會否有可能是北京拉林鄭下台的先兆？劉銳紹表示，不能排除這個可能，因為北京信奉「備而不用」文化，若果林鄭真的不連任，任何事也可成理由。

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