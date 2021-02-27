首批100萬劑中的約58萬劑德國BioNTech疫苗，今早由德國運抵港，因疫苗需要儲存在負70度攝氏的冷藏櫃，故隨即運往葵涌的儲存中心。政府表示，首批餘下約42萬劑疫苗將於下周初運抵香港；政府會先開放7間由醫管局負責的營運社區疫苗接種中心，為市民接種德國BioNTech疫苗，之後陸續開放餘下14間接種中心為市民接種該疫苗。據悉，政府下周中會開始讓市民預約接種BioNTech疫苗，相信登記後數日可正式開始接種，之後視乎市民反應，再逐步開放其他BioNTech接種中心。

今早公務員事務局局長聶德權及食物衞生局局長陳肇始，到機場視察德國BioNTech疫苗抵港情況，當疫苗從飛機卸下並在兩人面前經過時，兩人都面帶笑容拍手歡迎。

先開放7中心接種BioNTech疫苗

首批100萬劑中的58.5萬劑BioNTech今早10時多運抵香港機場，工作人員隨即對疫苗進行檢查及核對，確保疫苗符合產品規格及冷鏈運輸標準，之後運往葵涌的貨倉儲存冷藏。

政府表示，該疫苗的冷鏈管理要求高，需正確的解凍程序，為確保疫苗質素及接種程序符合要求，會先開放7間由醫院管理局負責營運的社區疫苗接種中心，然後陸續開放其餘的疫苗接種中心。下周會開放網上預約系統，市民可預約接種該疫苗，即市民終有國產科興以外的選擇。

聶德權下午在facebook公佈7間中心包括中山紀念公園體育館、西灣河體育館、觀塘曉光街體育館、教育局九龍塘教育服務中心、荔枝角公園體育館、上水龍琛路體育館，以及元朗體育館。聶指其後再開放餘下疫苗接種中心。

以每間醫管局接種中心每日最多可為2,000多名市民接種，若用盡所有名額，估計7間中心每日最多可為約1.4萬名市民接種BioNTech疫苗。

7間接種BioNTech「復必泰」疫苗中心

1. 中山紀念公園體育館

2. 西灣河體育館

3. 觀塘曉光街體育館

4. 教育局九龍塘教育服務中心

5. 荔枝角公園體育館

6. 上水龍琛路體育館

7. 元朗體育館

澳門逾1.2萬人已接種國藥疫苗 6宗不良反應報告

澳門今午亦接收超過10萬劑的BioNTech「復必泰」疫苗，將在下周三起為市民接種，第二批40萬劑國藥疫苗亦會於明午運到，另外10萬劑BioNTech疫苗下月亦會到貨。

澳門當局表示，由於BioNTech疫苗在攝氏零下70度解凍後，只可儲存5天及適合60歲或以上健康人士接種，所以首兩個星期要預約接種疫苗，或者由明早9時恢復預約的60歲或以上人士，都會集中安排在急救設備較完善的政府醫院接種。

另外，現有近3萬人預約，當中3,000多人是預約接種BioNTech「復必泰」疫苗、87人預約第三季才運到的「阿斯利康」疫苗，其他都是國藥的滅活疫苗；已接種國藥疫苗的1.2萬多人中，有6宗不良反應報告，涉及的3男3女年齡介乎51至83歲，分別出現頭暈、皮疹、發燒等，屬正常範圍的輕微症狀，目前已經消退。

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