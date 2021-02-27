特區政府就區議員宣誓安排及DQ機制修例，將「愛國愛黨」要求法律化。政制及內地事務局長曾國衞表示，負面清單未涵蓋所有情況，在清單以外被認為不擁護、不效忠的行為都會視為違反誓言，又指不經思考反對《國安法》難言符合要求，若對《國安法》內容提出善意建議則可以接受，而曾被裁定侮辱國旗罪成的熱血公民鄭松泰則因法庭判決不涉「依法認定」不效忠，料避過DQ。

有關區議員及公職人員等宣誓規定的《2021年公職(參選及任職)(雜項修訂)條例草案》昨日刊憲，政府就「擁護基本法、效忠特區」的條件列出正面和負面行為清單。曾國衞今早在電台節目表明，正負面清單並非涵蓋所有情況，僅涉及已有的法庭裁決及全國人大常委會曾提及的情況，其他情況如港府有理由認為不屬效忠都會考慮。

連日來曾國衞不斷被追問法例有否追溯期，他仍未正面回應，僅稱條文上沒有列明追溯期，但指行為具連貫性，考慮某一人行為是否真誠效忠，「唔會剩係睇嗰日行為」。至於草案建議明文列明「侮辱國旗」為不擁護《基本法》之行為，節目主持不點名指鄭松泰曾於2016年被判侮辱國旗及區旗罪成，但已致歉並承諾改過，是否會避過DQ。曾回應指，有關法院判決不涉及依法認定不擁護《基本法》，「而家睇似乎仲爭個（依法認定不擁護）過程。」

反對國安法也列入負面清單

去年380多名區議員曾聯署反對國安法。曾稱，對於維護國家安全行為若「諗都唔諗，聽都唔聽」便作出反對，難言符合擁護及效忠要求，又指對《國安法》內容有善意批評及建議是「可以接受」。他又否認修例目的是打壓異己，指不同意見人士不止純粹持不同意見，「係做出行為，包括危害國家安全，點講得過去」。現時已有區議員表明不宣誓，曾稱暫不掌握情況，難以評論會否有好一部份職位因而懸空。

今次修例賦權律政司司長不受時限，可在任何時間對議員提出法律程序，涉及的議員須即時暫停職務。曾解釋指，被質疑不擁護、不效忠的議員，但仍擔任重要工作，不符合公眾利益。被問到如何確保司長謹慎運用權力，曾聲稱司長須有足夠證據，法院才會接納案件，「再加上律政司一直好專業」，相信情況涉及民選議員，律政司不會輕率行事。

被問到中央強調「愛國者治港」，導致更多港人有意移民，曾國衞指中央提出多個撥亂反正舉措，「其來有自」，指過去亂象發生源於很多問題沒有好好解決，以及有別有用心人士推波助瀾，故2019年修例風波衍生暴力情況，即使疫情下暫時平息，若不解決問題總有一日會捲土重來，甚至越演越烈，「出現咁嘅情況我都移民啊唔係講笑」，故要根本性解決問題。

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