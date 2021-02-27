尖沙嘴K11 Musea的名潮食館，疑因負責執枱的72歲男清潔工，病發後有咳及發燒仍上班，造成短距離空氣傳播而爆疫。感染及傳染病科專科醫生林緯遜表示，若患病員工咳嗽時噴出大量病毒，而病毒存活在體積少於5微米的飛沬核中，飛沬核可以在空氣中飄浮數小時，加上密閉的食肆若換氣次數少，空氣不流通下，周圍的食客及員工容易吸入飛沬核中的病毒，造成爆發。

當人說話、打噴嚏或咳嗽時，會產生大粒徑（大過5微米）的飛沫，一般只會飄浮1至2米便會跌落地下；近距離接觸帶病原體的飛沬，可造成傳播。若飛沬跌落物件表面如餐桌或餐具，其他人接觸後也可能受感染，但在濕度較低的室內環境中，飛沫外部的水份蒸發，會形成細小的飛沫核，可在空氣中飄浮較長時間，若病原體數量多及可存活於飛沬核內，帶病原體的飛沬核便可以構成短距離空氣傳播。

林緯遜表示，名潮食館造成爆發，相信短距離空氣傳播的機會較大。若患病員工咳嗽時噴出大量飛沬，而又能存活於飛沬核當中，因飛沬核重量輕，可以在空氣中飄浮數小時，即使患病員工沒有與食客有直接接觸，但食客可能吸入帶病毒的飛沬核而受感染。

他指，理論上若一名患者在升降機內拉下口罩咳出的飛沬核，可存在於升降機內一段時間，即使患者離開升降機，其他人進入升降機內而又未戴好口罩，也可能因吸入飛沬核而受感染。

食肆空氣不流通 有利飛沬核停留在空氣中

對於名潮患病員工應有戴口罩，但仍被視為零號病人，林緯遜表示，現時仍有待調查，但現時不少食肆防疫措施鬆懈，他見過有食肆員工拉下口罩進食，或員工不自覺拉下口罩咳嗽。若室內食肆換氣次數不足，空氣不流通，也有利飛沬核停留在空氣中，增加傳播風險。內地曾有研究發現，爆疫的食肆因空氣流向，有利病毒在空氣中傳播，即使相隔數張枱的食客也受感染。

對於名潮零號患者是清潔工，會否因手部不衞生而污染餐桌或食具，導致接觸傳播，林表示，理論上有可能，但「要好嗱喳」才造成多人感染，相信短距離空氣傳播機會較大。

林表示，食肆要預防爆發，防疫措施不能鬆懈，換氣次數、隔板「要執返正」，應設有執枱專員及員工定期做檢測。

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