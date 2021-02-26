【本報訊】前年6.16二百萬人大遊行前夕，身穿寫有「林鄭殺港、黑警冷血」黃色雨衣，從金鐘太古廣場墮樓不治的梁凌杰，死因庭將於5月召開研訊。案件昨進行閉門預審，梁父母沒有到庭、亦沒有委派律師代表出庭，警方也未能聯絡他們，研訊主任呼籲兩人聯絡法庭。據了解，研訊將傳召逾30名證人，警務處處長、消防處處長、太古廣場等被列為有利害關係人士。

案件由早前審理過陳彥霖案和周梓樂案的死因裁判官高偉雄處理，研訊暫定今年5月10日至26日進行。據死因研訊主任透露，法庭擬安排陪審團審理，但仍需視乎研訊各方的意見。

鄺俊宇未列證人

研訊安排還有其他變數。梁凌杰父母早前表示希望召開死因庭，但據悉他們的律師前日通知法庭，沒收到指示昨日代表上庭；父母昨早沒有到庭，警方亦未能聯絡他們。據知梁的父母不在香港。死因研訊主任透露，法庭傾向如期研訊，原則上可在家屬缺席下進行，不過家屬的參與亦需考慮在內，法庭會再嘗試聯絡，亦呼籲梁的父母致電法庭。

據悉研訊為期12個工作天，有30多名證人，主要是前年6月15日事發當天與梁凌杰最接近的人，包括在現場處理事件的消防員和警員，當中包括警方談判專家，此外也有太古廣場職員。法醫會上庭作供，但不會傳召精神科醫生。案件的有利害關係人士或組織包括警務處處長、消防處處長、太古廣場、太古廣場的保險公司，還有事發時在太古廣場設置棚架的工程公司。

民主黨前立法會議員鄺俊宇當天亦有在太古廣場處理事件，他目前未有被列作證人。死因研訊主任表示，任何認為能提供合適證供的人都可聯絡法庭，不排除任何人。早前的死因研訊亦有先例，周梓樂案有市民證人在開審之後，應家屬呼籲向死因庭提供證供，其後獲傳召上庭。

梁凌杰是前年反修例運動中首宗喪生的示威者。他當日身穿黃色雨衣，登上太古廣場高處，掛上「反送中」標語橫額，惟其間墮下。翌日6月16日反修例大遊行，大會公佈人數為接近「200萬零1人」，以「1人」紀念前一天逝世的梁。事隔一年多，至今仍不時有市民到太古廣場獻上白花，宣示永不遺忘。

案件編號：CCDI481/19