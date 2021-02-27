中共召開人大政協兩會在即，近日已盛傳北京會大舉整頓香港選舉制度。港澳辦主任夏寶龍日前也提出，「完善」香港選舉制度是落實「愛國者治港」原則最關鍵、最急迫的事。身兼港區人大代表的行政會議召集人陳智思認為，一國兩制下是一國先行，故出任公職的人員從第一天起已應要愛國。全國政協常委唐英年又指「愛國者治港」是「天經地義、完全正確」，反問「難道你話應該叛國者治港咩？」

陳智思今日（27日）出席一活動後表示，「愛國者治港」概念是要提醒選舉出來的人，一定要遵守《憲法》和《基本法》，尊重《憲法》上中共是執政黨，但不等如要參與共產黨運作。他又指，出任公職的人要是否要愛國，相信「第一日已應該要愛國」。

唐英年前往深圳轉機到北京前稱，香港是中國的一部份，愛港者自然要愛國，「愛國者治港」亦是無容置疑，「我完全睇唔到點解可以反對愛國者治港，難道你話應該叛國者治港咩？聽落都可笑啦！」至於要否「愛黨」，唐則表示夏寶龍只提及要愛國家及國家的制度，並無提及要「愛黨」。唐的說法，似乎與日前政制及內地事務局局長曾國衞的言論略有不同。

唐英年亦被問到兩會議程會否涉及香港政制，他表示暫時未知。另外，全國人大常委會一連兩日在北京舉行，全國人大常委譚耀宗接受港台查詢時稱，今次會議規定要保密，未能受訪，適時會再告知傳媒，至於兩會會否有香港議程，會否涉及香港政制，譚着傳媒別再追問。

據官媒《新華社》報道，全國人大常委會今午審議的報告稿中，有關香港的段落提到，「健全和落實香港特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制，加強合憲性審查和備案審查工作，推動憲法全面有效實施。」該報告稿將提請下周召開的全國人大會議審議。

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