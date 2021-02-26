對財爺陳茂波剛於周三公佈的財政預算案，市民的反應是非常負面。根據香港民研的最新調查結果，只有兩成被訪者表示滿意預算案，而不滿意的高達五成六，至於整體評分只有36.4分（以0至100分計），創下2008年有紀錄以來的最低得分。

對財爺在今次預算案所得到的歷史低分，筆者感到有些意外，因為今次阿茂既派糖又減甜是方向正確的，尤其是新冠疫情已經放緩，甚至接近尾聲，政府是不需要在經濟開始反彈時再大灑金錢。不過，財爺公佈2020/21年度的預期財赤只是2,576億元卻是一個意外，原因是大部份會計師行的預測財赤都超過3,000億元。然而，阿茂擁有上帝之手，將財赤變成只有2,500多億元，真是神乎其技。

為甚麼今個財政年度的赤字能夠被財爺壓至遠較市場預期為低？其實是依靠回撥「未來基金」和「房屋儲備金」，總共480億元交回政府手上。此外，政府將發行綠色債券350億元，所以今年的財赤才被人為地壓下來。如果不計回撥和發債，財赤應該是3,426億元，接近市場預計的上限。

中長期經濟面對強大逆風

假若考慮到未來四個財政年度均會出現財赤，特別是下個財政年度的財赤高達1,016億元，遠較政府先前預測的139億元高得多，反映現時政府的財政狀況是頗嚴重的。雖然政府仍有儲備隱藏於不同的基金，但以現時香港人口進入急速老化階段，加上人口有頗大機會已進入萎縮期，這只會令香港的中長期經濟增長面對強大逆風，最終拖累政府收入。按筆者的估計，政府已跌進結構性財赤，如果政府沒有良好的人口政策來推動人口增長和盡快創造另一個經濟引擎來支持本地經濟增長，香港未來前途是暗淡的。

剛剛公佈的財政預算案內容沒有太大的驚喜，卻有不少爭議性的地方，例如為失業人士設立的「百分百個人擔保特惠貸款計劃」的設計是有問題的。首先，申請人必須是18歲以上的香港永久居民，但根據政府劃分的年齡組別，年輕就業人士的年齡是介乎15歲至24歲，即是15至17歲的失業情況是計算在失業率上。從這個角度來看，將18歲劃成分界線已出現一個技術問題，另一個更嚴重的問題是道德風險。由於這8萬元貸款是一筆過給予申請人，但政府有沒有想過如何防止申請人做出一些有害於還款能力的決定呢？為甚麼政府不考慮分期付款，總好過整筆錢交給申請人，令他們產生不好的誘因來做出錯誤的決定。

至於派發5,000元電子消費券，肯定對內部消費有幫助，但為甚麼不選擇直接派錢呢？經濟學101告訴大家，多些選擇肯定好過少些選擇，當市民得到現金便可以選擇自己的心頭好，滿足感也大增，這是基本經濟學知識，阿茂真是不明白嗎？

最後，採用電子消費券只是幫助有電子支付系統的商舖，看來財爺真係好少到訪小商戶處，例如街市或街舖。眾所周知，這些商戶通常也不設電子支付系統，請問阿茂的電子消費券又如何幫助他們呢？

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關焯照

經濟學家、冠域商業及經濟研究中心主任