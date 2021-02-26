【本報訊】一架從香港飛往西班牙首都馬德里的波音777型貨機，昨凌晨飛行途中左側引擎故障，急降俄羅斯首都莫斯科一個國際機場，事件中無人傷亡。 外電指昨日涉事貨機採用通用引擎，事故初步疑與引擎控制感應器故障有關。這是六日內第二宗涉及777型號飛機引擎的航空事故，上周六美國聯合航空一架使用普惠引擎的波音777客機引擎爆炸。

涉事航班編號FV4520，為波音777-300ER型貨機，機齡15年，屬於俄羅斯羅西亞航空（Rossiya Airlines）。國際文傳電訊社（Interfax）引述機組人員稱，該貨機左側一個引擎控制頻道故障，之後要求緊急降落。

無人受傷 同日繼續航程

綜合外電，該貨機前晚深夜11時47分，從香港國際機場起飛前往西班牙首都馬德里，途中發現左邊引擎故障，機師向莫斯科航空交通管制人員要求緊急降落。據網上飛行雷達AirNav RaderBox，該貨機於莫斯科時間凌晨4時43分，即本港時間昨早9時43分，於俄羅斯第二大民用機場、位於莫斯科西北的謝列梅捷沃國際機場着陸，無人受傷。

該貨機航線飛越中國、哈薩克及俄羅斯，全長7,139公里。謝列梅捷沃國際機場一名拒絕透露姓名的員工向彭博社稱，迫降的飛機提供貨運服務。另有外媒指該貨機採用通用引擎，事故疑涉引擎控制感應器故障。

羅西亞航空昨回覆本報指，在香港往馬德里編號4520貨運航機，發現引擎有零件操作不正確，機組人員要求緊急降落，該飛機其後於莫斯科檢查，至昨晚香港時間10時許繼續飛往馬德里。民航處指，該飛機並非在香港註冊，亦不是配備普惠引擎。

香港高等教育科技學院建築科技與工程學系副教授盧鎮江表示，飛機引擎有多組感應器監控渦輪轉數、溫度及壓力，其中渦輪轉數及溫度的感應器比較重要，可影響飛機安全，雖然飛機關閉一個引擎也能飛行，但為安全一般會在最近的機場降落維修。

上周六，美國聯合航空一架載有241名乘客及機組人員客機的波音777客機於飛往檀香山途中，機上普惠引擎爆炸，客機折返並安全着陸。聯邦航空局（FAA）調查相信引擎因扇葉金屬疲勞而故障，翌日波音呼籲全球停飛配備普惠特定型號引擎的777型客機，聯合航空等已停飛相關航機。