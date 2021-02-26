【本報訊】中大校方全面封殺學生會，包括停止代收學生會會費，並暫停場地支援，更暫停幹事會學生在校內其他委員會的職務。中大學生會前會長楊政賢指出，校方目的是要癱瘓學生會運作，削弱學生議政能力。

前會長：屬會恐自我審查

曾任中大學生會會長的國際特赦組織香港分會執委楊政賢表示，學生會運作需要資源和場地，校方阻止學生會收取會費，試圖削弱學生會功能，減少動員和學生議政的能力，但不擔心學生會因失去會費便完全沒有資源，「會辛苦咗同困難咗，眾籌可能會畀警方指控洗黑錢去干擾」。他指校方同時抹殺學生會在建制內的位置，連同斷絕資源，目的是要癱瘓學生會運作，估計除教務會，其他如膳食委員會和環境委員會等涉及學生福祉的委員會內，學生會聲音亦會消失。

不過，楊政賢強調，學生會雖是大學架構一部份，但從來是自發組織，而非官僚組織，不會因在建制內失去席位就消失，因學生會幹事會經同學投票選出，而且今屆是高票當選，在同學間有認受性和號召力，已可動員學生行動。他認為資源和場地只屬其次，沒有建制身份反而可以走得更前，「政改關注組進取過學生會」，校方措施亦起白色恐怖的作用，令其他屬會和院會自我審查。

中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖表示，校方聲明未有寫明如何跟進受影響的學生服務，難言具體上有甚麼服務會消失，但由於封殺措施不只是針對幹事會，學生會下學生報和校園電台或受影響，「出唔到刊物，出唔到報道，拍唔到片」，學生會會室、學生活動中心、文化廣場和福利品部料被收回，數位學生會僱用的職員或受影響。他質疑學生事務處能否取代學生會服務，而學生會為同學舉辦活動，料難以被取替，令同學福祉受損。