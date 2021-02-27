尖沙嘴K11 Musea名潮食館疫情擴大，今日再多15人確診、7人初步確診；同一商場的珠寶店Cartier，亦有一名職員初步確診。衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日宣佈，會對整個商場內的工作人員進行強制檢測，為政府首次向商場發出強制檢測通告。K11 Musea回應時表示，將於明天（28日）起一連兩日關閉，將安排所有商場及租戶員工進行病毒測試，前者亦須每星期測試，為期兩個月，測試結果須呈陰性方可上班。

名潮食館41人確診或初步確診

名潮食館今日有15宗新確診個案，包括9名食客、4名員工，及2名密切接觸者；初步確診個案中，名潮食館群組有7宗，包括6名密切接觸者及1名食客，亦有一人是K11 Musea另一店舖Cartier的職員。連同上述初步確診個案，名潮食館群組有21名食客、9名員工及11名密切接觸者染疫，合共41人。

張竹君指，由於名潮食館有很多食客確診，初步確診亦有一人是K11 Musea另一店舖Cartier的職員，擔心整幢大廈有隱性傳播，故會向所有K11 Musea工作的人士發出強制檢測令，是衞生署首次向商場發出強制檢測通告。

Cartier染疫員工無到名潮食館用膳

張竹君稱，Cartier染疫員工沒有到名潮食館吃飯，強調商場的確診者不一定在餐廳內感染，亦可能是在商場內的公共地方感染，病毒可能在密室內殘留，甚至「少少空氣傳播都未定」。

她指，名潮食館約有16至17名員工，現有9名員工確診。第10915號34歲的女患者曾與第10942號名潮食館清潔員工於本月16日見面，涉及家庭聚會，故同被列為群組當中。

張竹君籲2.19後到訪市民檢測

由於名潮食館首宗個案發病日期為本月19日，之前數日沒有上班，故張竹君呼籲19日或之後曾去過K11 Musea的市民盡快檢測，如有身體不適盡快求診，亦會向該時段曾進入K11 Musea前曾掃描「安心出行」的市民發出通知。

張竹君指，當局得知名潮食館曾接待76名食客，當中61人已被找到，他們「一係檢疫，一係確診」，但當局沒有其他人士的紀錄，呼籲有關人士與中心聯絡。

她又說，暫未見到名潮食館有第三代傳播。至於名潮食館是使用中央冷氣或舍別抽風設備，張竹君僅稱不清楚，着記者向相關部門查詢。而食環署表示，名潮食館持有有效普通食肆牌照，該署2月24日曾派員到該食肆巡查，發現正停業。該署已即時安排於梳士巴利道一帶的公眾地方加強清潔消毒。對於該食肆的餐桌距離、是否達每小時換氣6次，該署表示根據紀錄1月至今曾兩次派員巡查該處所，並未發現有違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）的情況。

張竹君明言擔心該處有超級傳播者，又指現時社區有多宗源頭不明個案，有關情況亦有可能在其他地方爆發，不排除就算有傳播者及受感染者沒有緊密接觸，雙方仍可能因在同一地方出現或經過、共同乘車或搭𨋢等導致傳播，市民應視乎自己可承受的風險有多大再決定是否前往。

至於K11 Musea樓上的瑰麗酒店，當局只建議酒店員工做檢測，張竹君未有正面回應這是否漏洞。

張竹君指，農曆新年及食肆放寬後，市民都「踴躍」外出，相信是引致確診數字上升的原因。

商場員工每周測試 為期兩個月

K11 Musea宣佈將於明天起一連兩日停業閉館，為館內所有空間進行霧化消毒，並將安排所有商場及租戶員工進行病毒測試，測試結果須呈陰性才可上班，而商場員工須連續兩個月每周測試。

記者約下午5時半到K11 Musea巡察，名潮食館仍舊停業中，而Cartier於館內的兩間分店均已關門，並張貼出告示指現在停業。商場方面，記者巡視時並未見到有員工於出現確診的店舖外消毒及清潔，亦未見有Cartier或名潮食館同層的租戶提早關門，惟館內的人流較平日稀疏。至晚上9時50分，商場關掉外牆及館內部份燈飾，但仍有零星市民出入；晚上10時半，館外拉起鐵閘關閉。

Lego遊樂場押後開幕

另外，位於K11 Musea地庫、原定於3月1日開幕的樂高探索中心（Legoland Discovery Centre），因K11 Musea爆疫明起閉館兩日，而需將開幕禮押後。至於中心會延至何時開幕，則待另行通知。

顧客：香港好多地方都有，咁就做好自己囉

來看電影的黃小姐甫步出商場，便馬上與同行的男士互相噴消毒噴霧消毒，笑言噴完後「安心好多」。她指自己一直有留意疫情新聞，得知K11 Musea的爆發，來看電影前亦猶豫了很久，但因為其他電影院沒有上映她想看的電影，最後仍決定來看《唐人街》，自己則會做更多的防疫措施保護自己：「口罩唔好除囉，唔好掂自己嘅臉囉。（睇戲嘅時候有無買爆谷呀？）無呀，唔食。（就係因為驚要除口罩？）係呀係呀。」她同時表示，自己特意到人流較少的B1樓層用餐，避開人群，回到家後，亦會馬上洗澡及消毒衣物。她指自己會盡量避開有感染個案的地方，但礙於疫情已在多處爆發，亦只能做好自己：「而家香港其實好多地方都有，咁就做好自己囉，嚟到依啲比較犀利啲嘅地方，咪小心啲囉」。

Aki今日亦到K11 Musea看電影，表示對館內的爆發並不太擔心，指K11 Musea的防疫措施「都ok呀」，「都係一般嗰啲囉，都係抹下，基本（措施）呀，消毒。」她指，自己看完電影後，到了有Cartier分店的五樓用餐：「食嘢就喺5樓。（Cartier嗰層？）係呀，出嚟先知呀，嗰個餐廳嘅人同我講先知。」

與Aki同行的Ricky指，若知道有個案的地方，一定會盡量避開：「如果知就梗係避啦，但如果你話成個商場計，就無乜緊要嘅。」他又認為K11 Musea封館消毒的安排相當「穩陣」：「穩陣嘅措施嚟㗎，都算快嘅，有無效就唔知，因為始終你要認真清洗就都幾難，始終啲專家都會話，啲菌可能會係啲空氣嗰啲氣管或者水渠到㗎嘛，最緊要都係個人自己做番啲措施囉。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！