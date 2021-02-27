foodpanda外賣員趙先生上月初，被警員截查時搜出銀包有「光時」口號卡片，警質問事主：「你知唔知而家有條《國安法》，你銀包呢個寫住咩嘢字啊？」最後趙更被改控偷袋及襲警。趙先生今向《蘋果》提供一段短片，指昨晚於天水圍再被警員查身份證，其間警員多次要求他讀出銀包內、私藏卡片上印有的「光復香港、時代革命」、以及「五大訴求、缺一不可」的口號。趙批評警方做法有問題，質疑有煽動市民違犯《國安法》之嫌，他當場拒絕後被放走。

趙先生表示昨晚大約9時半，準備外出買東西時，路經天水圍天恩邨服務設施大樓地下，他見到附近有警車停泊了一段時間，當時未見有相關執法行動，遂行近警車作了解，並用手機嘗試拍下車內情況，懷疑因此令警方起疑，遂落車截查他。

警員聲稱「睇唔明」要求讀出口號

根據他提供的一段片長32秒的片段，有4名警員作出包圍，其中1名穿着制服的男警員，手持趙先生的銀包，並取出印有相關標語的2張卡片，要求趙先生「唔好再袋住呢啲」，又問相關物品是否屬於趙先生，並要求他讀出當中標語及口號，趙即時回覆，「唔會講，講咗就會犯法， 唔講就無宣揚，我自己隨身物品就無問題。」其後男警再次要求趙先生讀出，再遭趙拒絕並明言「唔好陰我」、「講出嚟會犯法」。男警員又曾表示，「唔係喎，我睇唔明喎。」

趙先生事後向《蘋果》表示，警員要求他讀出口號的手法有問題，質疑對方「知法犯法」，有意煽動他公開讀出口號，令他有機會違反《國安法》，甚至分裂國家罪，明言警員「想跣我」。他更計劃就此作出投訴。他續稱公開今次事件，是想避免有市民遭遇同一情況。

警方指趙偷拍警車 拒回應要求讀「光時」口號

警察公共關係科回覆指，本月26日晚上9時38分，天水圍分區人員於天恩邨服務設施大樓對開巡邏期間時，發現1名男子「在警車旁徘徊」，並用手機拍攝車內情況，「形迹可疑」，遂上前截查。警員經查問後並無可疑發現，該名男子獲准離開。至於警員要求投訴人即場讀出「光時」口號的做法，以及私藏相關口號的卡片有否違法，警方沒有回應，只表示任何人士如認為於警方處理事件時受到不合理對待，可向投訴警察課作出投訴。

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