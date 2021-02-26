【武肺第四波】

【本報訊】本港武漢肺炎疫情有回升趨勢，昨日新增24宗確診，包括18宗本地個案及六宗輸入個案。尖沙嘴食肆「名潮食館」感染群組持續擴大，昨新增12宗確診個案，連同11宗相關的初步確診，該群組累計已有30人，並已觸發二代傳播。衞生防護中心傳染病處主任張竹君指出，名潮有八枱食客中招，相信已出現超級傳播，懷疑一名兼任清潔及執枱員工是播毒元兇。

位於尖沙嘴K11 MUSEA商場的名潮食館持續爆疫，昨日再新增12宗確診個案，包括五名食客、五名員工及兩名密切接觸者，另有11宗初步確診，包括七名食客、兩名員工和兩名密切接觸者，累計30人染疫。張竹君指出，現時共有11名食客染疫，其中10名均於本月19日的午餐時段到訪，餘下一名則在18日到訪。

根據食肆紀錄，約有76名食客曾在19日午間到名潮食館用膳，防護中心前日呼籲曾在當日中午到訪的食客致電熱線，暫時僅接獲有九人來電，全被送往檢疫。衞生署亦已要求餐廳提供部份客人的手寫資料記錄，共有十多張，當中八人已送往檢疫或已確診。

患者傳染期曾幫襯多間食肆

連同初步確診個案，名潮有八枱食客染疫，該餐廳一樓設有七張枱、地下則約有十多張，而食客主要在地下用膳，他們之間距離較近，相信已爆發超級傳播。確診員工則包括廚師、傳菜等，衞生防護中心正懷疑一名清潔工為傳播源頭。

張竹君指出，該名清潔工負責清潔餐桌和將餐具拿到廚房，2月18日開始咳嗽，當日沒有上班，惟她在2月19日曾上班至下午4時，相關時間與群組確診數字升幅脗合。她分析指該名員工曾咳嗽及發燒，雖然她有佩戴口罩，但「始終係密室，未必100%防止到」，估計該名病人的飛沫停留在通道並經空氣傳播。

根據防護中心資料，名潮食館群組已現二代傳播，昨日確診的一名59歲女子和一名25歲女子（10950及10951號）居住大角嘴維港灣七座，相信是早前曾到訪名潮的61歲男患者（10922號）的家人。

多名確診患者傳染期曾幫襯過多間食肆，當中一名43歲女子（10940號）居於灣仔熙華大廈B座，傳染期曾到訪灣仔多間食肆，包括利苑酒家、糙米家和QRE Plaza的渝味曉宇重慶老火鍋，24日亦曾到過灣仔恒山中心。

另一名二代傳播個案為一名居於秀茂坪邨秀康樓的55歲女子（10945號），她未有到訪名潮，但與曾到名潮的72歲男患者（10942號）同住，兩人亦曾於24日一同到將軍澳東港城的畔溪尚粵館。

呼吸系統專科醫生梁子超預料，群組確診數將繼續增加，因有部份患者仍處於潛伏期尚未被發現。他建議當局的檢測應配合工作場所，盡快安排有病徵的員工接受檢測。