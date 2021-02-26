【本報訊】國安法明言要加強管理在港的境外非政府組織（NGO）以及外國組織駐港機構，路透社昨報道，已有最少兩個NGO出於安全理由悄悄撤離香港。

華人民主書院遷台

路透社指由流亡海外的八九民運領袖王丹創辦的華人民主書院，去年9月遷往台灣，執行長王興中指書院經常批評中國政府及參與香港的民主運動，職員安危堪憂。

路透社又引述消息指，書院遷離香港的另一個原因是院方從美國國家民主基金會（National Endowment for Damocracy, NED）接收相當多的資金。

王興中指港府現時可禁止與NED有聯繫的機構運作，又指現時NGO在香港開設的銀行戶口隨時會被凍結，認為香港已不再適合NGO營運。

與德國自由民主黨有密切關係的智庫「弗里德里希——瑙曼自由基金會」（Friedrich Naumann Foundation for Freedom）的駐港辦公室「全球創新中心」（Global Innovation Hub）去年9月亦撤離香港。報道指中心負責人擔心在國安法之下，會被當局視為外國間諜，遷往台灣是該中心最好的選擇。

報道又指一些NGO在國安法實施後，已改用更安全的通訊工具以及改善其網絡安全措施，另有10名NGO消息人士向路透社表示，其所屬組織在參與聯署聲明時，亦變得更加謹慎地審核字眼，以避免風險。