中大歷來首度封殺學生會內閣，「朔夜」Facebook專頁過往的帖文，於今日凌晨約2時全部取消，「朔夜」並宣佈正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，此「撤回」帖文一出，已獲超過300個留言，不少人表示支持及尊重相關決定。曾任中大學生會常務幹事的區議員林兆彬指，「朔夜」現時是以退為進，爭取與校方的談判空間，若校方違反中大條例更可提出司法覆核。

候任中大學生會副會長何思珩回覆《蘋果》指，暫時不會就撤回參選宣言及政綱等文件作任何回應，但透露稍後會作正式回應及交代來龍去脈。

中大學生會代表會宣佈「朔夜」妥為當選

中大學生會代表會選舉委員會於今午5時廣發電郵，宣佈選舉上訴期間並未接獲任何投訴，故宣佈候選內閣「朔夜」妥為當選。根據《會章》，選舉結果除司法委員會外，其他校內外勢力均不能挑戰選舉結果。選舉委員會指所有當選單位將如期於下周一（3月1日）履新。

代表會指，校方以政治行政手段，干預學生會自治運作，員生共治名存實亡。代表會重申將堅定站於學生一方，為中大同學服務。

網民支持：君子不立危牆之下！撐你

「朔夜」Facebook專頁今日凌晨約2時刪除所有帖文，並宣佈正式撤回參選宣言及政綱等有關文件，此「撤回」帖文一出，已獲超過300個留言。眾多留言中，有網民表示，「be water，辛苦你哋了」、「Respect 見字飲水」、「理解！君子不立危牆之下！撐你」及「同行到底，保重」，「無論你哋做乜，香港人都會支持你，放心去，唔駛擔心。」同時，都有部份人質疑相關決定，「為理念，唔係驚呀~」、「咁快縮？真係失望」及「其實不如重新選過啦，你知唔知我哋四千幾人為乜嘢要選你哋」。

林兆彬：「朔夜」申請註冊團體有難度

林兆彬認為，「朔夜」現時撤回參選宣言及政綱，屬以退為進的做法，希望可與校方有談判及商討的空間。他又指，校方基於學生會並非獨立註冊社團，而是大學的一部份為漏洞，藉此作出DQ和打壓，甚至有全面取消學生會之嫌；又直言在現時政治環境下，「朔夜」要向當局申請成為註冊團體會有難度。

他補充，翻查《香港中文大學條例》的法例，教務委員會成員須包括學生會會長，若要剝奪相關職務，要經法定程序改例，否則會違反中大條例，相信「朔夜」可因此而提出司法覆核。

中大本周四晚發出聲明，要求學生會註冊為獨立社團或公司，以自行承擔法律責任，並拒絕為學生會收會費及提供支援，幾乎要全面封殺學生會。

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