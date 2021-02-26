【校方打壓】

【本報訊】香港中文大學校方宣佈封殺候任學生會內閣「朔夜」，候任會長林睿晞對校方聲明感遺憾與極度委屈，認為關心社會是天經地義，問心無愧；中大學生會臨時行政委員會表示會如期在3月1日移交職能。中大學生會前成員和「朔夜」發起聯署聲明，要求校方撤回決定，分別有3,600人及約8,000人參與聯署。

高票當選的中大候任學生會內閣「朔夜」遭校方以言論或違國安法為由，停止向學生會提供場地、行政支援及代收學生會費，並停止內閣成員現時於校內其他職務。候任中大學生會會長林睿晞昨凌晨召開記者會，對校方聲明感遺憾與極度委屈。

會長斥無交代涉違規言論

林睿晞斥校方未能交代候任學生會內閣哪句言論觸動校方神經，「都唔知我哋12個人到底犯咗乜嘢錯」，指中大生關心社會天經地義，問心無愧。他與閣員就未來服務或受影響，向同學鞠躬致歉，但強調內閣在選舉獲近99%信任票，呼籲校方尊重當選事實，「民意係拎嚟尊重，而唔係拎嚟踐踏」。

中大學生會臨時行政委員會主席區倬僖稱，臨政會將於下周一如期移交職能，與一眾前任中大學生會成員將無條件支持新內閣一切決定。中大學生會歷屆成員發起聯署，要求校方立即撤回打壓學生會的措施，並將尋求召開中大校友評議會特別大會討論事件。聲明強烈譴責校方打壓校園內言論自由、學生自治和學生組織生存的空間。截至昨日下午4時，聯署有逾3,600人參與，包括中大政治與行政學系副教授馬嶽和周保松和立法會前議員區諾軒等。

「朔夜」發起的另一份聯署呼籲中大同學、校友和教職員支持幹事會，反對校方剝削學生會的基本權利，要求校方收回相關決定。至昨傍晚6時，共有約8,000人參與。

2016年至2020年度四屆學生會亦發表聯合聲明，強烈譴責校方無理做法，校方口中「令大學聲譽受損的失實言論」是中大同學以手上一票所授權和表達的真實想法，要求校長段崇智立即撤回有關聲明及停止相關打壓行為。

教師協會：行動過於強硬

「朔夜」昨在校內發起聯署街站，其間中大教師協會會長、神學院副教授龔立人到場參與聯署，他認為校方行動過於強硬，希望校方與學生溝通，而非以行政手段「切斷晒你嘅經濟、同你割席」。

中大學生會司法委員會發表聲明，選舉結果有全面、獨立的司法管轄權，嚴正反對校方以行政手段脅迫候任民選幹事會，粗暴干預學生會運作。中大員工總會的聲明批評，校方今次決定太過嚴苛，過程欠缺透明度，促請立即撤回聲明及相關措施。

身兼中大校董的自由黨立法會議員張宇人表示，校董會沒開會討論事件，認為學生很辛苦才入讀中大，應該珍惜前途。另一中大校董、民建聯立法會議員劉國勳指，中大絕不是「暴大」，認為校方決定是保護所有中大師生，稱言論自由並非無限，同學應守法。