最新一份《財政預算案》顯示，公務員辭職「掟糧走人」帶挈政府庫房收入較預算增加。2020/21年度港府收入為5,281億元，當中「罰款、沒收及罰金」收入較原本預算增幅最大，修訂預算由15.8億元增至46.8億元，升幅近兩倍。翻查罰款的細項發現，「公務員繳付款項」較原來預算增246萬元，增幅逾42%，文件指，增幅主要由於公務員辭職時以繳付薪金，代替遵守訂明的通知期規定，亦即俗稱「賠錢即走」的款項比預期多。

「罰款、沒收及罰金」收入較原來預算多近兩倍

2020/21年度政府收入為5,281億元，較原本預算增1%，但部份政府收入較原本預算多，以「罰款、沒收及罰金」的收入增幅最大，由原來預算的15.8億元，增至修訂預算的46.8億元，升幅逾1.9倍。當中，「公務員繳付款項」增加246萬元至831萬元，較原定預算多42.1%，文件解釋，多出款項主要由於公務員在辭職時，以繳付薪金代替遵守訂明的通知期規定。但政府預計，2021/22年度公務員辭職「掟糧走人」情況減少，款項回落至643萬元，減幅29%。

料增派「牛肉乾」 相關收入增至逾10億元

此外，港府近年從俗稱「牛肉乾」的定額罰款制度（交通違例事項）下的收入亦不斷增加，由2019/20年度實際收入4.8億元，增加至2021/22預算10.2億元。港府解釋，預期發出的交通違例定額罰款通知書的數目會對持續增加。

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