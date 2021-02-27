50多名初選大搜捕中的被捕人士，明日（28日）將要到警署報到，未知會否被即時落案起訴及還柙。因有份組織、策劃初選被捕的民主動力召集人趙家賢，發新聞稿指因應香港情況最新發展，民主動力即時停止運作並宣佈解散。

趙家賢今日（27日）傍晚6時半後發出新聞稿，解釋「因應香港情況最新發展，在新時代政局下，民主動力協調等的工作已完成其歷史任務」，經他提出及民主動力執委會委員通過，民主動力即日停止運作並宣佈解散。

趙又強調，「未來我們一定在《基本法》、《港區國安法》及一國兩制框架下，通過不同方式繼續為香港社會服務，奉公守法，維護香港繁榮穩定。」

趙家賢與另一位被捕人、民主動力副召集人兼西貢區議會主席新同盟鍾錦麟，接受《蘋果》查詢時均指，民主動力暫未有進一步資料補充。

2002年成立的民主動力，主責協調民主派參與立法會和區議會選舉，包括前年民主派大勝的區議會選舉，與及受委託承辦就原定去年舉行的立法會換屆選舉舉行的初選，因而使民主動力成政權眼中釘。

2018年，建制派報章就曾對民主動力發動攻勢，指控民主動力收取外國資金，當時《大公報》的報道被民主動力發聲明點名譴責為失實報道。去年的民主派初選，更被港府、港澳辦和中聯辦，以及特首林鄭月娥炮轟，當中兩辦質疑初選涉嫌違法，林鄭就指初選涉嫌違反《國安法》的顛覆政權罪。到今年初就發生初選大搜捕事件，趙家賢、鍾錦麟和民主動力司庫關尚義都在事件中被捕。

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